Nutrióloga calla a ‘Ventaneando’ tras señalar que Anahí provocó sus problemas alimenticios

Tras años de espera, finalmente RBD ha regresado a los escenarios y aunque la gira ha dado inicio en Estados Unidos y no Latinoamerica como muchos pensarían, están demostrando el gran alcance que han tenido a lo largo de su trayectoria, con sold outs en todo el país.

Mientras los conciertos han dado mucho de qué hablar por la energía que derrochan Dulce María, Maite, Christian, Christopher y Anahí, la atención ha estado en ésta última por las fuertes declaraciones que hizo en una entrevista con Joaquín López Dóriga.

La cantante reveló cómo sus primeros protagónicos en telenovelas infantiles afectaron la percepción de su propia imagen corporal que la llevó después a padecer trastornos alimenticios.

RBD Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

Según dijo Anahí, para participar en Primer amor a mil por hora le pidieron bajar de peso:

“Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela’”.

En otra entrevista con Daniel Habif, recordó las crueles bromas de las que fue objeto por parte de la cantante María José y Omar Chaparro. “Anahí y Eiza González trabajan en conjunto para escribir su libro ‘comer, rezar y vomitar’... y viene con la foto para que veas cómo vas a acabar”, señaló respecto al cruel comentario que hizo Maria José.

Además recordó cómo le ponían comida en los programas para provocar una reacción. Omar Chaparro fue uno de los que participó en la broma al darle una torta de tamal y obligarla a comerlo durante una transmisión de su programa en vivo.

“Te vas poniendo el caparazón porque hay que ver de dónde defenderse. Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismo programas de la empresa en la que yo trabajaba entonces eso era como que ‘¿Cómo?, pues ¿qué no es mi casa aquí?’”, comentó.

Anahí La cantante se reconcilió con su pasado (Instagram)

Conductores de Ventaneando critican actitud de Anahí

Tras las declaraciones de Anahí, conductores del programa Ventaneando señalaron que ella es la única culpable de los trastornos alimenticios que padeció y que fue su esposo quien recientemente la “mando” a revivir el tema para tener mayores simpatizantes en su aspiración a la candidatura por Morena de las elecciones presidenciales de México en el 2024.

“Pati no crees que es muy aventurado culpar a alguien de que te provocó un problema psicológico de anorexia y bulimia”, comentó Pedro Sola en el programa, a lo que Chapoy respondió: “¡Tú te lo provocas!. Luego Pedro complementó: “Claro que debe haber un desorden para que te digan ‘Estas muy gorda’ y ya dejes de comer. Pues vas con un doctor para que te pongan una dieta”.

Nutrióloga se lanza contra Sola y Chapoy

Los comentarios de Pati Chapoy y Pedro Sola llegan unos meses después de haber señalado el cuerpo de la cantante Yuridia por lo que volvieron a ser criticados por opinar de los cuerpos ajenos.

Ante esto, la nutrióloga Paola Estrada, aprovechó su cuenta de TikTok para viralizar un video en el que calla a ambos conductores y a todos los que minimizan situaciones como las de Anahí.

Anahí La cantante ha revelado detalles inéditos de uno de los momentos más oscuros de su vida (Instagram)

“Me preocupa mucho que este sea el mensaje que se está dando. sobre los trastornos de la conducta alimentaria en México. Porque sí, sí se necesita un comentario hacia tu cuerpo de otra persona para que se detone un TCA. Comer o trabajar en aceptar a tu cuerpo a pesar de lo que tu te dice es de las cosas más difíciles que hay. Saben qué es lo peor? que se minimiza y se sigue viendo como un sólo ve al doctor, sólo come más. Sigue sin darse la importancia a este problema. No importa el tipo de cuerpo que tengas, de los cuerpos ajenos NO SE HABLA. Si tú estás pasando por un TCA, una recuperación quiero que sepas que no minimizamos tu dolor”.

No importa que detrás de un comentario haya preocupación y sea sin “mala intención”, nadie quiere opiniones no solicitadas. Vivimos en una sociedad altamente superficial en la que la imagen lo es todo es obvio que cualquier comentario tiene un impacto.

Comentar el cuerpo de alguien, incluso si crees que podría ser un cumplido, nunca es motivacional ni una muestra de amor. Simplemente no hagas comentarios sobre los cuerpos de las personas. No importa qué forma, tamaño, color, altura, lo que sea, todos merecen sentirse cómodos en su propia piel.