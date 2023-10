Papás primerizos: mientras Daniel Radcliffe y Kuno Becker sufren, Carlos Rivera vive su mejor momento

Ser mamá es indiscutiblemente el trabajo más complicado que puede haber, tan lleno de miedos e inseguridades, sin mencionar que implica lidiar con un montón de cambios físicos y emocionales que sólo otra mamá podrá entender.

Sin embargo, ser papá también implica un desafío, sobretodo cuando es la primera vez. A muchos les preocupa no saber qué hacer y eso puede hacer que sea aún más abrumador. Para los famosos, esto no es una excepción pues por más dinero y lujos que puedan tener, los miedos siempre estarán presentes, así lo dejó claro Daniel Radcliffe

La estrella ha dejado de ser el niño que conocimos como Harry Potter y ahora se ha embarcado en la paternidad de la mano de su espoa Erin Darke.

Fue hace apenas 3 meses que la pareja dio la bienvenida a su primer hijo y el actor la ha descrito como la experiencia “más aterradora”.

“Es francamente aterrador tener un ser humano en el mundo que me importa tanto y que todo lo que haga afectará lo que siento por mi vida por el resto de mi vida. Entonces, ya sabes, eso es intimidante”, dijo en entrevista con E! News.

Radcliffe también admitió que aprendió muchas cosas “sorprendentes” sobre ser padre primerizo. “El hecho de que hay una criatura en el mundo que puede darte la peor noche de tu vida y luego te despiertas por la mañana y te acercas a ellos y se dan vuelta y sonríen y dices, no lo hago”. No te importa ninguna de las cosas que acabas de hacer’”, compartió el actor. “Eso es muy bonito.”

El actor mexicano Kuno Becker también se sinceró recientemente respecto a los miedos que han llegado con el nacimiento de su primer bebé, el cual cree será una niña. Fue en entrevista con Yordi Rosado que el protagonista de Primer amor a mil por hora reveló que está muy feliz de empezar esta nueva etapa pero que también es consciente de los desafíos que representa.

Kuno Becker Estos famosos han hablado de lo aterrador que puede ser ser papá primerizo (Instagram)

“Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué”, expresó.

Para Carlos Rivera, ha sido “la mejor” etapa de su vida

Carlos Rivera Estos famosos han hablado de lo aterrador que puede ser ser papá primerizo (Instagram)

El cantante recibió a su primogénito al lado de Cynthia Rodríguez apenas en agosto y según ha revelado a la prensa, está viviendo “la mejor” etapa de su vida.

“La alegría más grande de mi vida es la que estoy viviendo en este momento, o sea, realmente yo creo que supera todo lo que yo había esperado y creído que significaba ser papá”, dijo a los medios presentes. “Lo he vivido al 1000 por ciento, de hecho, estuve un mes entero que me dediqué a eso, ya regresé, pero sí, es diferente, mañana tempranito quiero regresar a mi casa, y eso me tiene muy feliz y muy inspirado también”, agregó.

Carlos Rivera Estos famosos han hablado de lo aterrador que puede ser ser papá primerizo (Instagram)

Los miedos más grandes de un padre primerizo

Miedo a lo desconocido. Nadie nace sabiendo ser padre por lo que puede ser un shock el ser reponsable de un ser humano que ha nacido de ti. Alimentarlos, cambiarles los pañales, bañarlos, ponerlos a dormir o incluso abrazarlos adecuadamente; todo eso es desconocido. Es normal sentir miedo y angustia pero uno aprende a medida que avanza el viaje.

Miedo al fracaso. Como padre primerizo, es fácil creer que no podrá desempeñar con éxito este nuevo y desafiante papel. Uno duda de sí mismo y empieza a creer que no tiene las cualidades para ser un gran padre. Sin embargo, ningún padre es perfecto e incluso teniendo experiencia con otros hijos, siguen cometiendo errores y aprendiendo.

Miedo a no poder establecer un vínculo con sus hijos. Mamá es en teoría la cuidadora principal y el vínculo del bebé con ella comienza desde que está en el útero. Esto puede generar miedo en papá al pensar que nunca podrá generar esa conexión. Es importante recordar que ese es un vínculo que se crea y que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Pasar tiempo a solas con el bebé, cargarlo, involucrarse en su alimentación, camio de pañales y demás es esencial para comenzar.