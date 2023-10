¿Por qué están cancelando a Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez es uno de lo artistas mexicanos más conocidos en la industria del entretenimiento ante su amplia trayectoria como actor y productor, carrera que lo ha llevado a colgarse distintos premios entre ellos un Oscar. Pese a que son muchas las buenas noticias que le ha regalado a México, ha sido duramente señalado por su última entrevista.

El comediante ha sido cancelado por internautas luego que se viralizara un extracto de su conversación con la periodista Adela Micha, sobre la manera en la que la juventud percibe el trabajo y la manera en la que buscan cobrar por sus servicios.

Derbez no ha sido perdonado por lo que se volvió tendencia rápidamente y muchos aseguran que le falta empatía y pese a sus intentos de disculpas no se ha escapado de las criticas.

Esto dijo Eugenio Derbez sobre los jóvenes

Eugenio Derbez se hizo viral por la manera en la que habló de los jóvenes que buscan hacerse un camino en el mundo laboral pero lo primero que cuestionan en las entrevistas es sobre el sueldo que recibirán.

“Les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. Responden: ‘Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”, expresó.

Esta gente vive en otro mundo... voy a pagar la compra y el alquiler con "ey, que trabajo para eugenio derbez" https://t.co/ONkGuXNiBE — Josete! (@josete995_) October 9, 2023

Para empeorar su situación, la periodista asintió mencionando que en lugar de pedir un pago, se debe agradecer ser tomado en cuenta por tratarse de una persona famosa como Eugenio Derbez.

Si bien más tarde aclaró que no es que no quiera pagar, sino que sea el sueldo lo primero que evalúen lo que en realidad le molesta y pidió que vieran la entrevista completa, usuarios lo han expuesto de la peor manera con fuertes comentarios donde le recuerdan que mientras el vive en una mansión lleno de lujos, los jóvenes buscan trabajo para poder vivir y comer.

Eugenio Derbez El actor se encuentra en medio de las promociones de su nueva película. (Instagram: (@ederbez))

“Y tú trabajas de a gratis?”, “Nadie trabaja de a gratis. Así como tú valoras tu tiempo y experiencia, todos lo hacemos. No te veas hambreado Eugenio”, “los que manejan tus redes sociales también tienen que pagar su renta y tienen VIDA PRIVADA. No quieres pagar, hazlo tú mismo. Esclavista!”, “Y a los que trabajan contigo si les pagas? O viven de respirar oxígeno?”, “Un viejo sin escrúpulos como se le ocurre pedir que le trabajen gratis”, ha sido parte de las miles de reacciones.