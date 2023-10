Ni actriz ni cantante: Aitana Derbez reveló su verdadera pasión, ¿qué opinan sus papás?

Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, comienza a hacer sonar su nombre al exponer sus inesperadas habilidades con las que se ha llenado de elogios y se ha alejado de las carreras que han emprendido sus padres y hermanos.

La pequeña de 7 años aprovechó la visita de Taylor Swift a México como parte de su gira mundial y se mostró como toda una fanática al derrochar estilo con un look bastante colorido y acorde para bailar y cantar al ritmo de la intérprete.

Aunque fue hace un mes que los swifties pudieron deleitarse con la famosa, Alessandra ha compartido el momento en el que Aitana alistaba su look junto a una amiga y quedó expuesto su verdadero talento.

Aitana Derbez y el talento con el que marca la diferencia

Alessandra Rosaldo destaca como cantante, mientras que Eugenio Derbez cuenta con una larga trayectoria como actor y productor, mientras que sus hijos Aislinn, José Eduardo y Vadhir siguieron los pasos de su padre.

Sin embargo, Aitana ha marcado la diferencia dentro de su familia al exponer un talento alejado de lo que están acostumbrados a mostrar su padres y hermanos. Y es que en el video se puede ver que la pequeña es toda una diseñadora de moda ante la hermosa decoración que le hizo a su pantalón para su gran concierto.

“Ser #swiftie no es cualquier cosa y asistir a un concierto de @taylorswift ¡¡¡es toooooooooodo un happening!!! Me preguntaron mucho por los jeans de Aitana y aquí les comparto un poquito del proceso. Las niñas decoraron sus propios jeans con un poquito de ayuda de las mamás y con el toque final de @bernardojavier6 quien además, las peinó y mini maquilló, pero ellas guiaron todo el proceso y eligieron todo lo que querían ponerse y cómo se querían ver. Me recordaron mi época de #fandeMadonna en la que yo me peinaba como ella, me vestía como ella, me maquillaba como ella y mi mundo entero eran sus canciones, ¿se acuerdan? #nosehagan #ahquétiemposaquellos”, escribió Rosaldo.

Con mucho brillo, color y pulseras, Aitana armó un look perfecto para ir a ver a Taylor y más de una ha pedido su diseño.

“Aitana es una mini rock star”, “Le quedó increíble su look!”, “Les quedaron padrísimos los jeans”, “Es toda una diseñadora de moda”, “Ame los pantalones de Aitana sería una excelente Diseñadora”, han comentado.

Alessandra aprovechó para presumir el gran estilo de su hija y también mostró que junto a Eugenio acompañaron a la niña al concierto, pese a que días antes habían enfrentado la muerte de su perrita.