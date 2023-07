Alessandra Rosaldo se hace tratamiento en el rostro: ¿cómo fue el antes y después?

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo ha demostrado que no le hace falta acudir al bisturí para verse radiante y jovial a sus 51 años. Sin embargo, no se puede negar que el medio artístico no perdona el paso del tiempo, lo que ella trata de conservarse con algunos métodos para cuidar la piel.

Ella sabe cómo envejecer con dignidad y es por eso que siempre presume solo se ha hecho un retoque en su cuerpo y fue en el 2017 cuando invirtió en su dentadura y optó por un diseño de sonrisa, con el que quedó contenta.

La esposa de Eugenio Derbez le atribuye a sus genes, lo lento en que envejece, aunque por eso no deja de lado algunas rutinas, que le permiten estar en forma y siempre enérgica, además de lucir una piel lozana.

En el 2011 le contó al diario Quién su rutina: “me tomo mis tres litros de agua diarios que me ayudan a mantenerme en mi peso e hidratada, además de que me ayudan a que mi piel se ve a bien. Procuro equilibrar mis alimentos, pero creo que uno de los grandes secretos, que me costó mucho entenderlo, fue comer las porciones exactas, porque puedes comer básicamente lo que quieras, pero en porciones pequeñas, ya que el error que cometemos la mayoría es que nos atascamos, y ese es el error más grave que cometemos”.

El antes y después

Pero este viernes 28 de julio compartió con sus seguidores el nuevo tratamiento al que se está sometiendo desde hace algunas semanas y con el que se ha sentido divina, porque ha visto grandes cambios.

A través de su cuenta en Instagram contó que estaba nerviosa porque desde hacía seis años no recurría a un especialista en tratamientos de la piel, pues ama su cara tal y como es, pero esta vez se decidió y optó por una gran terapia antienvejecimiento.

Se trata de someterse en varias sesiones de boost de vitamina C, glutatión y magnesio. “Esto que está muy de moda y a mí me daba un poquito de nervios, pero la verdad es la tercera vez que vengo y me sentido increíble con muchas más energías, estoy durmiendo mejor”.

Luego la doctora explicó paso a paso en qué consiste: “Primero hago una super hidratación en la piel (del rostro) en donde uso factores de crecimiento y un complejo vitamínico que va a ayudar mucho. Va nutriendo desde adentro hacia afuera”.

Manifestó que esto se complementa “con una mega dosis de vitamina C, que es importante para el sistema inmunológico y, aparte, vamos a ponerle una segunda dosis de células madres, que van tener capacidad de regenerar prácticamente todas las partes de tu cuerpo. (Todo esto) Ayuda en conjunto a cuatro áreas importantes que están relacionadas con la regulación hormonal”.

Luego aplicó en las mejillas “en forma de inyección muy superficial, ácido hialurónico no reticulado, que no le dará volumen, porque no lo amerita”. Todo lo selló con una mascarilla con semillas. Alessandra quedó contenta con el tratamiento que está recibiendo, pero sobre todo con los resultados.