¡Y soporten! Wendy Guevara cruza fronteras y es entrevistada por la revista Rolling Stone

Wendy Guevara no podría estar más feliz con el momento tan importante que atraviesa en su carrera. Y es que, después de ganar La casa de los famosos México, no deja de encadenar éxitos.

El más reciente logro de la famosa influencer mexicana fue estrenarse en las páginas de una prestigiosa revista estadounidense en la que artistas de todo el mundo sueñan con aparecer: Rolling Stone.

Wendy Guevara brilla en su debut en las páginas de Rolling Stone

En una entrevista titulada ‘A Win for All of Us’: How Trans Influencer Wendy Guevara Conquered Mexico, la estrella habló a la publicación tan abierta y simpática como siempre de su pasado, presente y futuro.

Guevara contó al periodista Tomás Mier cómo ha vivido el pico de su fama tras su triunfo en el reality show de TelevisaUnivisión y compartió sus planes laborales, incluyendo incursionar en el mundo del espectáculo estadounidense.

La popular integrante de Las Perdidas también confesó sentirse muy emocionada con su programa de telerrealidad Wendy: perdida pero famosa, el cual se estrenó por ViX+ este jueves 5 de octubre.

Asimismo, reconoció estar realmente cansada por la cantidad de trabajo que ha asumido desde que salió de La casa de los famosos México, pero aseguró que no piensa parar por nada en este momento.

“Tengo que admitir que me siento un poco apachurrada porque quiero volver a casa. Pero este tren de la fama no pasa todo el tiempo. Si no te subes ahora, no volverá a pasar”, expresó.

De igual forma, en la conversación, destapó estar muy contenta por una especial invitación que recibió de una de las estrellas del pop latino más importantes de la historia: Thalía.

“Thalía me invitó a su casa (…), ha sido muy dulce y me ha dicho que, si alguna vez necesitaba algo, si me sentía triste o necesitaba un consejo, ella estaría ahí para ayudarme”, afirmó.

Aparte se abrió sobre lo que piensa de que la describan como una representante de la comunidad LGBTQ. “Aunque lo aprecio mucho. No quiero que me vean como una representación”, admitió.

“Prefiero que me vean como un reflejo de lo que enfrentan las mujeres trans”, dijo. “¿Qué pasa si la cago algún día? ¡Me van a crucificar!”, expuso entre risas.

Además de la plática con el comunicador, Wendy Guevara también posó para la revista luciendo un centelleante minivestido de lentejuelas y un par de guantes de cuero fucsia metalizado a juego.

La entrevista de la celebridad de 30 años fue festejada por los usuarios en redes sociales con comentarios, tanto en inglés como en español, aplaudiéndola por su increíble personalidad.

“La amo. Ella es más que icónica”, “¡El artículo fue maravilloso! ¡Superorgullosa de Wendy!”, “Ella es una diosa” y “¡Esto es genial! Wendy es la mejor” fueron algunas impresiones en Instagram.