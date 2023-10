“Somos las Kardashian mexicanas”: Wendy Guevara presume reality show y dice que “no van a soportar”

Wendy Guevara está en una de las mejores etapas de su vida tras ganar La Casa de los Famosos y ahora estrenar su nuevo reality show, llamado Perdida pero famosa, que está disponible desde este 5 de octubre a través de ViX.

Al igual que otras producciones de este género televisivo, la famosa será perseguida por una cámara las 24 horas del día, dejándonos ver como es su estilo de vida, sus ocupaciones e intimidades, mostrándonos un lado nunca antes visto de ella.

Así es el nuevo reality show de Wendy Guevara, esto dijo

“Salen mis amigas, mi familia, bueno… hasta mi perro. Y de verdad es algo muy bonito porque nos vamos al barrio de donde yo nací en León, Guanajuato, un barrio muy popular de allá. Así que desde mi origen, de pequeñita, o pequeñito porque era niño en ese entonces”, relató a Milenio sobre el contenido de esta producción.

Entonces, podríamos decir que conoceremos los orígenes y el círculo más cercano de la influencer, que se volvió viral a través de las redes sociales y que cautivó a todos una vez llegó a las pantallas de Telemundo.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraofiial (Instagram: @soywendyguevaraofiial)

“Ahora vi un pedacito de un capítulo y me dije ‘Wow, me veo muy bien. Las Kardashian no lo van a soportar’. Nosotras, las Kardashian mexicanas, más sencillonas, eso sí, porque ellas en las mansiones y yo acá en mi casa de Texas, mana”, dijo con el sentido del humor que la caracteriza.

Perdida pero famosa, el reality show de Wendy Guevara, tendrá 13 episodios. Ya están disponibles los números 1 y 2 en el plan premium de ViX, pero solo el primero se liberó de manera gratuita. Después de eso, cada jueves se estrenarán dos capítulos, donde la veremos tal como es.

Wendy Guevara La influencer se volvió la favorita del público (Instagram)

En esta primera entrega pudimos ver todo lo que aconteció tras ganar La casa de los famosos y su abrupto cambio: con un mundo lleno de fama, fotos, autógrafos, programas de televisión, entrevistas, sesiones fotográficas, horas sin dormir y más.