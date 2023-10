Trágame tierra: Christian Chavez, de RBD, entrega premio a Bad Bunny tras protagonizar desencuentro con el reguetonero

Bad Bunny se ha catapultado como uno de los cantantes más “déspotas” de la industria tras los distintos problemas que ha enfrentado con sus fanáticos y la poca receptividad que maneja en público. Su más reciente aparición en los Premios Billboard 2023 no se escapó de un tenso momento que se ha hecho viral, el cual involucra a Christián Chávez.

El cantante sigue pisando fuerte en la industria musical al arrasar con casi todos los premios de las categorías a las cuales fue nominado, quedándose con un total de siete galardones, solo por debajo de Peso Pluma, quien se quedó con ocho.

El conejo malo sabe cómo generar contenido, pues no solo se lució con su presentación y causó revuelo por aparecer en medias al momento de recoger unos de sus premios, sino que también por un evidente desplante que le hizo a Maite Perroni en el escenario.

Bad Bunny y el tenso momento con RBD

RBD estuvo presente en la ceremonia al contar con la presencia de Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Los integrantes de la agrupación se encargaron de presentar el premio a la categoría ‘Mejor canción del año (ventas)’, gracias a su canción ‘Titi me preguntó’.

Los cantantes vivieron un tenso e incómodo momento, en especial Christián quien llegó a mencionar en una entrevista que no desean grabar junto al reguetonero y ahora ha tenido que tenderle la mano, pese a aquellas palabras.

Con una sonrisa incómoda, se pudo ver al también actor estrecharle su mano a su colega, pese a que en aquel momento sostuvo que era una broma.

Este no fue el único inconveniente que presentaron en su corta interacción, pues Maite también la pasó mal, o incluso peor, por culpa del boricua luego de estrecharle su mano y acercarse a él para darle un beso y este la dejara con su rostro extendido, al no responderle.

Si bien el reguetonero les estrechó su mano a los cantantes tras recibir el galardón, no correspondió el beso de Maite causando un tenso momento en el escenario. El momento no tardó en aparecer en redes sociales y algunos usuarios consideraron que se trató de un simple descuido, mientras que otros alegan que no quiso dárselo y hasta mencionaron que podría ser parte de su rechazo, luego que la agrupación fuera cuestionada hace un tiempo sobre una colaboración con Bad Bunny y se negaran rotundamente.

“Muy poco caballero está perdiendo el norte”, “Muy bien porque también se presto para decir q no harían un dueto con él”, “En una entrevista les preguntaron a RBD si quisieran hacer un dueto con Bad bunny y contestaron que NO, tal vez por eso reaccionó así Bad”, “Creo que estaba nervioso y el le parecio que ella no quería saludo de beso”, han comentado.