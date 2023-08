¡Qué romántico! Bad Bunny dejó ver la complicidad y cercanía que existe con Kendall Jenner

Después de estar inmerso en el escándalo por lanzar el celular de una de sus fans hace unos meses atrás, ahora es el romántico y más espectacular de las redes sociales. Se trata de Bad Bunny, quien derrocha amor y amabilidad por la socialité Kendal Jenner, la menor del clan Kardashian.

Desde hace unas semanas los rumores de que la millonaria modelo y el cantante de música urbana estaban en una relación se hicieron muy intensos y los fans de ambas celebridades explotaron de comentarios solicitando saber más sobre la intimidad de la pareja.

Pese a que ninguno de los dos ha confirmado que están en un romance, se han dedicado a regalar sus seguidores en sus redes sociales románticas escenas que muestran a un Benito amable y completamente dedicado a la menor del clan de las Kardashian.

Estos instantes, aunque corto, no han pasado desapercibidos para los portales y revistas más importantes del espectáculo, pese a la discreción con la que la pareja ha manejado “su relación”.

Entre ardillas y palabra bonitas

Fue este fin de semana que las cosas se pusieron más intensas y melosas que nunca, cuando el cantante compartió varias fotografías y videos de forma aleatoria en sus redes sociales, mostrando algunas imágenes guardadas en su carrete, llamando la atención una en específico, pues en ella se escucha al también actor dirigirse a Kendall de una forma muy cariñosa y en español, algo que, por supuesto fue notado por sus fans, quienes han enloquecido las redes, reseñó la revista Hola.

En una de las historias en su cuenta de Instagram, el intérprete de Dakiti, Ojitos Lindos y Te Boté compartió un clip, donde se escucha su voz y la de Kendall, mientras dan un paseo por la colina e intentaban perseguir a un pequeño roedor (ardilla) que se encontraba en el lugar.

Y aunque el video no era claro, se alcanza a escuchar la voz de la modelo hablándole al animalito, mientras el intérprete le decía: “Mami, be careful… The mosquitos”, una frase que ha hecho enloquecer a sus seguidores y demuestra la complicidad y cercanía que existe entre ellos y lo que confirma que tienen una relación.

Una K en el cuello

Pero no es lo único que demuestra que entre estos dos hay complicidad, también en un video que rueda por las redes sociales, se ve al cantante en el MET Gala interpretando uno de sus éxitos y con un detalle en el cuello que no pasó desapercibido para sus seguidores, el hombre llevaba una cadena en su cuello con un dije de la letra K, lo que para muchos ha sido interpretado como un pequeño guiño a su relación con Kendall.

Además, en otra historia también compartió una fotografía con la que promocionó la marca de tequila de la modelo, eso y otros detalles más han sido para los seguidores suficientes pruebas de que ambos están en una relación y se ven muy felices.

Todos los fans esperan que en algún momento ambos confirmen definitivamente su romance…