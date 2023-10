Shakira revela que está “de luna de miel” ¿con quién?

Shakira es la maestra de la resiliencia para sus dos hijos, Milan y Sasha. Supo drenar su dolor por la traición por parte de Gerard Piqué, con quien compartió 12 años y formó una familia, que se despedazó el año pasado y, finalmente, todo se hizo púbico a mediados del 2022. Desde entonces, ella dejó ser quien era para transformarse en otra mujer y, una vez más, usó la música como terapia.

Ya son siete los temas en diversos ritmos con los que la compositora se logró posicionar nuevamente en las listas de música, batió récords y se deslastró de la atadura que vivió por más de una década por su dependencia emocional.

Este miércoles 4 de octubre conversó con Leila Cobo, chief content officer, a própósito de que la Semana Billboard de la Música Latina 2023 y desnudó la forma en cómo se inspira para crear cada tema y hacerlo exitoso.

“(Escribir música) es una catarsis. La composición en mi vida siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviese tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi herramienta principal de supervivencia”, le dijo a Billboard.

De luna de miel

Shakira confesó que mientras vivió en Barcelona, España, se sintió sola y estuvo desmotivada porque en este país la industria musical no es muy activa: “Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona. Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío. Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes”, manifestó y añadió que desde que está en Miami, Estado Unidos, siente gran motivación al estar rodeada de sus colegas.

También indicó que siempre le consulta a sus hijos sobre qué opinan de sus canciones, porque ellos tienen instinto musical. También se apoya en su círculo más cercano para componer: “Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa, no tengo ni idea. Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar. A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música y con mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”.

Por ahora, ella está sola y feliz, disfrutando de su éxito y vida como madre soltera. Se está dando la oportunidad de amarse más, por lo que ya no le importa si el rímel se le corre o un cabello no está en su sitio.