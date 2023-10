¿Se verán en la boda? Michelle Salas y Luis Miguel habrían hecho las paces y esto se sabe

Luis Miguel no ha tenido la mejor de las relaciones con sus hijos, incluso con su hija mayor, Michelle Salas quien es fruto de su romance con Stephanie Salas y aunque padre e hija han sido captados en varias oportunidades mucho se ha cuestionado la asistencia del cantante a su boda.

La paternidad del cantante ha sido duramente criticada en las últimas semanas luego de las acusaciones de Aracely Arámbula sobre la nula presencia que ha tenido en la vida de sus hijos: Miguel y Daniel; sumado a la poca presencia que tuvo en la vida de Michelle.

Sin embargo, la modelo de 34 años fue captada hace unos días en primera fila de uno de los conciertos de su padre, a solo semanas de llegar al altar junto a su novio, el empresario Danilo Díaz.

Michelle Salas será llevada al altar por Luis Miguel?

Son muchos los que se han preguntado si finalmente el llamado ‘Sol de México’ le pondrá pausa a su gira mundial para acompañar a Michelle Salas en su boda y ha sido el prometido quien ha hablado al respecto.

Según se pudo conocer, Luismi aplazó la fecha de su concierto pautado para el próximo 15 de octubre, reprogramándolo para el 7 de noviembre, lo cual deja sospechas de la posible fecha en la que su hija llegará al altar, y aumentaron las sospechas de su posible presencia.

Ahora ha sido, el prometido el encargado de hablar de la relación que mantiene el famoso con su hija, quien aseguró que ambos ya hicieron las paces y se encuentran muy contentos de compartir juntos.

El venezolano no se explayó demasiado en sus declaraciones por lo que al ser consultado sobre la presencia de su suegro en su boda aseguró que de momento no saben nada.

“No sabemos, bueno, disculpen que voy un poco tarde gracias”, expresó Danilo, quien se encuentra en Madrid, España.

De igual manera, el hombre de negocios afirmó que la familia se encuentra muy feliz por el gran día pero evitó dar detalles de la fecha y lugar donde se darán cita para sellar su amor.

Pese a la buena relación que estaría manejando con su padre, se estima que sea su madre quien entregue al novio a Michelle.

“Hija mía, nada me hace más plena que verte feliz! siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado... así que me agarras fuerte”, dijo la empresaria.