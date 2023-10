El origen de la historia de ‘Nowhere’: ¿la película de Netflix está basada en hechos reales?

Anna Castillo es la protagonista de la película 'Nowhere' | (Emilio Pereda/Netflix)

Con una dramática historia de supervivencia y una magistral actuación de Anna Castillo, la película española Nowhere ha logrado convertirse en la producción más reproducida actualmente en Netflix.

El intenso drama de Albert Pintó se centra en Mía, una mujer embarazada que decide huir de un régimen despiadado junto a su marido viajando ilegalmente en un contenedor a bordo de un barco.

La desesperada pareja tiene su única esperanza en este riesgoso viaje. No obstante, tras una serie de giros inesperados, la protagonista acaba sola en el recipiente de carga y a la deriva en el mar.

A medida que el agua entra dentro del ametrallado contenedor “Nowhere”, Mía tiene que sacar fuerzas e ingenio para mantenerse a flote y encontrar por un puerto seguro a poco para dar a luz.

¿Nowhere está basada en hechos reales?

Debido a que el desgarrador y brutal viaje de la heroína es una triste realidad para muchas personas que escapan de países en conflicto, algunos se preguntan si la trama está basada en hechos reales.

La respuesta es no. Si bien toma inspiración de un problema social imperante, la película Nowhere no está inspirada en eventos verdaderos , sino que se basa en un relato ficticio de Indiana Lista.

Lista escribió el guion del largometraje junto con Ernest Riera, Miguel Ruz, Seanne Winslow y Teresa Rosendoy. En tanto, Pintó se encargó de crear una cinta “tangible” alrededor de la historia de Mía.

El cineasta explicó en una entrevista a Netflix que su intención era erigir un filme que fuera “crudo y emotivo, donde podrás sumergirte en el drama de nuestra protagonista y no despegarte de ella…”.

“Sentir lo más cerca posible su dolor y su alegría, vivir la supervivencia en nuestra propia piel”, dijo. Asimismo, destacó que la actuación de Castillo “ha elevado la película a alturas inimaginables”.

Por otro lado, sobre el hecho de tratarse de una historia que sale a diario en las noticias, la estrella protagónica comentó al Diario de Mallorca: “Sí, es terrible la gente que muere a diario en el mar”.

“Pero esta película no va de eso. Ya hice ‘Mediterráneo’, que era un drama social que hablaba de Open Arms, y Nowhere es una realidad distópica”, expuso la ganadora del premio Goya.

“El régimen totalitario sirve para poner en contexto al personaje y entender qué hace esta chica huyendo en el contenedor”, concluyó sobre la trama que ha sido un éxito con más de 20 millones de visualizaciones.

Anna Castillo brilla como protagonista de la película 'Nowhere' | (Emilio Pereda/Netflix)

Nowhere está disponible en Netflix desde el pasado 29 de septiembre.