Geraldine Bazán se fue de viaje con ex de Ninel Conde y Gabriel Soto reaccionó

Geraldine Bazán causó revuelo hace unas semanas atrás luego de ser captada con Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, compartiendo en un recital al cual acudieron junto a sus hijos y levantaron sospechas de un posible romance.

Ante la ola de comentarios en redes sociales y en medios de comunicación, Medina no tardó en aclarar la situación asegurando que ella es una de sus tantas amigas y que sus hijos también han establecido un gran vínculo por lo que suelen compartir en varias oportunidades.

Geraldine Bazán La actriz fue captada de paseo con sus hijas. (Instagram)

Sin embargo, nuevamente han sido captados pero esta vez en un viaje a uno de los parques de Disneyland, por lo que muchos aseguran que si existe más que una amistad y ante el encuentro de los famosos fue cuestionado Gabriel Soto, exesposo de Geraldine.

Esto dijo Gabriel Soto sobre el presunto romance de Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán han protagonizado uno de los divorcios más polémicos de la farándula mexicana, debido a la infidelidad del galán de telenovelas con Irina Baeva y las constantes indirectas entre ambas.

Ahora el protagonista de ‘Vino el Amor’ fue abordado en el Aeropuerto de la ciudad de México por la prensa y no tardaron en preguntarle su opinión acerca del romance de su ex esposa con el padre del hijo de Ninel Conde.

“De la vida personal de Geraldine no me toca ya opinar. Pero mientras ella esté bien y feliz y mientras mis hijas estén bien y felices, ahora sí que le deseo toda la felicidad”, sostuvo.

De igual manera, le preguntaron sobre lo que opina al ver a sus hijas: Alexa Miranda (7 años) y Elissa Marie (14), conviviendo con Emmanuel (8), el hijo que Giovanni Medina tiene en común con Ninel Conde.

“Mientras ellas estén bien y sean tratadas bien, todo está bien, ¿no?. Finalmente eso es lo importante: que haya un buen trato y un respeto y obviamente mis hijas me cuentan todo”, reveló.

Giovanni Medina y Geraldine Bazan comiendo en Artz… Si salen …. @MarthaFigueroax pic.twitter.com/NhYMeY37pj — Enriqueta Reyes (@Enriqueta_75) September 23, 2023

Soto mencionó que no conoce a Giovanni y al ser cuestionado sobre las “referencias que ha escuchado” sobre él, prefirió evadr el tema.

“No, ya no, no quiero opinar de eso. No me compete opinar de la vida personal de Geraldine, simplemente le deseo que sea muy feliz siempre, porque te repito, si ella está feliz mis hijas van a estar bien”, reiteró.

Hasta el momento, Geraldine ha evitado hablar al respecto y tampoco ha compartido postales de su viaje.