“Es el papá de tu hijas”: critican a Geraldine Bazán por fría respuesta a enfermedad de Gabriel Soto

Hace semanas Gabriel Soto conmocionó al mundo del entretenimiento al anunciar su retiro momentáneo de las telenovelas por una enfermedad, algo a lo que ahora ha reaccionado su exesposa, Geraldine Bazán.

Es bien sabido que los dos actores finalizaron su romance en malos términos debido a acusaciones de infidelidad por parte de la mexicana y especulaciones de la prensa, pero a lo largo de los años han mantenido la cordialidad en beneficio de sus dos hijas.

Geraldine Bazan junto a sus dos hijas Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

Elissa Marie y Alexa Miranda son el vínculo que sostiene a los famosos, que evitan hablar de la vida del otro públicamente, algo que quedó de manifiesto en unas recientes declaraciones a la prensa sobre el padecimiento del galán.

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre Gabriel Soto?

En un encuentro con los medios citado por People, Geraldine Bazán se mostró reacia a hablar sobre la enfermedad de Gabriel Soto y en vez de mostrarse preocupada fue mas bien “fría”, de acuerdo con los internautas.

“La verdad es que esos temas se tratan en privado. En este caso ya saben que no hablo de para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles y que se hagan notas donde no las hay. Pero nada, todo saldrá muy bien”, aseveró.

Gabriel Soto

Su ex confesó tener dos hernias en dos cervicales, lo que lo obliga a frenar el ritmo de su carrera profesional, someterse a tratamientos médicos y si esto no funciona, a una delicada cirugía para corregir su problema.

“Por supuesto (le deseo buena suerte). Va a estar muy bien, es un hombre muy sano”, fue lo último que la intérprete de Camila y Mi pequeña traviesa dijo al respecto, dejando a varios inconformes en redes sociales.

“Es el papá de tus hijas... ser más educada no estaría mal”, “Ni siquiera por una enfermedad son capaces de unirse”, “Creo que ya está bueno de tantos rencores”, “Más fría que el polo norte”; fueron parte de las críticas.