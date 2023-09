Shakira no sólo enfrentaría justicia Española, también acusaciones por “maltrato” a un modelo

En medio de una buena racha que ha tenido Shakira, las cosas podrían tornarse en su contra ahora que su situación fiscal en España está nuevamente en la mira. La colombiana ha vuelto a ser señalada por el presunto fraude que habría cometido en 2018, cuando ya residía en España.

Mientras la colombiana celebra los éxitos obtenidos en los MTV Video Music Awards 2023 y la respuesta tan positiva a su nuevo sencillo El Jefe, junto a Fuerza Regida, deberá enfrentar un nuevo proceso ante la justicia española.

Dicho señalamiento proviene por parte de la Fiscalía ibérica que le imputó un presunto delito fiscal por más de 6,6 millones de euros que habría dejado de pagarle a Hacienda utilizando empresas en paraísos fiscales (en Luxemburgo, España, Paises Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta y Panamá) para omitir parte de sus ingresos y, en especial, los pagos millonarios obtenidos gracias a la gira musical El Dorado, la cual tuvo un paso importante por Europa, Estados Unidos y América Latina entre junio y noviembre de 2018. .

De acuerdo con la Fiscalía, Shakira “estaba obligada” a presentar las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Patrimonio por el total de sus rentas a nivel mundial, independientemente de dónde hubiera sido el trabajo o desde dónde le hubieran girado el dinero.

Por si esta situación no fuera suficiente, ahora la colombiana también enfrenta acusaciones de maltrato.

Hace unos días estalló la polémica respecto a Lili Melgar, niñera de los hijos de Shakira a quien supuestamente Piqué despidió sin darle indemnización luego de que esta alertara a la cantante sobre la infidelidad con Clara Chía.

Esto ha sido un rebote de señalamientos pues algunos aseguran que la mujer renunció y se fue por cuenta propia con Shakira, razón por la que no tendría que ser indeminzada.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, canta mientras el videoclip se hace una toma en primer plano de la niñera.

Shakira ¿Piqué no despidió a la niñera de sus hijos? (Instagram)

Posterior a esto, la coreógrafa y bailarina mexicana Jenny García reveló presuntos comportamientos tóxicos por parte de Shakira hacia ella y sus compañeras cuando trabajaron en su equipo.

Ahora otro ex colaborador de la colombiana ha denunciado supuestos malos tratos hacia él, así como condiciones precarias de trabajo. Se trata de uno de los modelos que aparece en el video Monotonía y según contó en el programa español Y Ahora Son, sólo les pagaron 55 euros por una “complicada” y “tensa” jornada de 8 horas, además de que cada quien debía llegar a las locaciones por cuenta propia.

“Fue una jornada complicada y además de ello hay que decir que nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podíamos mirarla. Durante todo el rodaje del videoclip nos dijeron que no podíamos mirarla a la cara, de hecho, cuando llegamos no sabíamos quién era”,