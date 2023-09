Tiemblan las Kardashian: Famosa les declara la guerra y las expone públicamente

Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, las hermanas Kardashian-Jenner lograron posicionarse en la industria del espectáculo al punto de lograr un imperio con sus facetas como modelos y empresarias, pero han sido sus curvas y gran estilo el que les ha robado todo el protagonismo.

El clan más famoso de la televisión se caracteriza por sus extravagantes figuras las cuales han mantenido no solo por sus elaboradas rutinas de ejercicios y alimentación balanceada, pues ellas mismas han confesado que han acudido a cirugías para aumentar sus atributos.

Aunque son muchos los que las aclaman, también cuentan con un amplio número de usuarios que rechazan la manera en la que han mantenido los estereotipos de belleza sin importar el daño que pueden causar en la juventud, por promover las cirugías y la no aceptación de los cuerpos reales.

La famosa que se convirtió en enemiga de las Kardashian

La rapera Doja Cat se ha convertido en una de las enemigas de las hermanas más famosas y luego de rechazar a los fans que idolatran a las modelos ha lanzado su tema ‘Wet Vagina’, la cual fue estrenada el pasado viernes y cuenta con una fuerte critica contra las protagonistas del Keeping Up with the Kardashians.

“Dime por qué anda como si le hubieran metido un palo por el cu**. Con su cara bonita, de plástico, al estilo Kardashian”, reza uno de los versos más incendiarios del sencillo.

Amala Ratna Zandile Dlamini, verdadero nombre de la cantante, ha resaltado en la industria por no tener filtro al momento de expresar lo que siente y lo que piensa, por lo que no dudó en atacar y exponer a las Kardashian.

Y es que ellas mismas se han encargado de exponer las cirugías a las que se han sometido como es el caso de Kylie Jenner quien años atrás negaba rotundamente el haber acudido al bisturí pero ahora reconoce abiertamente las intervenciones quirúrgicas de las que ahora parece arrepentirse.

“Yo tenía unos pechos hermosos, totalmente naturales, perfectos de tamaño y de todo. Obviamente, ojalá no los hubiera tocado”, confesó en uno de los episodios de Las Kardashian, programa de Disney+.

La menor de la familia confesó que fueron las inseguridades que tenía provocadas por las mismas criticas de los fans las que la llevaron a cometer el grave error.

“Era un relleno temporal. Y todo venía de mis propias inseguridades. Pero era lo que quería hacer”, dijo.