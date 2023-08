¿Kim Kardashian en una etapa inquietante? Fans la critican por su sorprendente look y promocionar lujos

Kim Kardashian está acostumbrada a dar de qué hablar en su vida profesional pero sobre todo en lo personal con sus romances fallidos, sus curvas exuberantes, sus estilos versátiles y la manera en la que presume todos y cada uno de sus lujos al ser una de las modelos y empresarias más codiciadas.

Y es que las Kardashian-Jenner han logrado forjar un imperio con sus distintos negocios y su imagen, pero su reputación no es de las mejores, pues las acusan de ser mantener los estereotipos de belleza con sus distintas operaciones y extremas dietas para mantener sus curvas.

Ahora Kim ha causado aun mayor desconcierto entre sus seguidores ante la nueva imagen que ha mostrado durante el reality familiar ‘Keeping Up with the Kardashians’ pues aseguran que luce demasiado gótica.

El cambio de Kim Kardashain que ha causado sorpresa

Kim Kardashian reveló que se encuentra en rehabilitación tras sufrir un accidente muy fuerte, el cual ocasionó que se fracturara el hombro y se desgarrara un tendón.

“Me rompí el hombro y me desgarré el tendón, así que estuve fuera del gimnasio durante algunas semanas, ¡pero he vuelto!. Estamos comenzando nuestra rehabilitación hoy. Nada me va a deprimir”, dijo.

En medio de su incidente se ha encargado de promocionar en sus redes sociales un escáner corporal valorado en al menos US$2,500 el cual permite detectar enfermedades para lograr combatirlas a tiempo.

“Recientemente hice este escáner @prenuvo y tuve que contarte todo sobre esta máquina salva vidas. El escáner de cuerpo completo Prenuvo tiene la capacidad de detectar cáncer y enfermedades como aneurismas en sus primeras etapas, antes de que surjan síntomas. Fue como hacerte una resonancia magnética durante una hora sin radiación. Realmente ha salvado la vida de algunos de mis amigos y solo quería compartirlo”, escribió.

Internautas reclamaron su postura al tratarse de un beneficio al que solo pueden acceder personas con alto poder adquisitivo a diferencia del ciudadano común.

“Presumiendo sobre hacerse exámenes preventivos de cáncer en un momento en que la gente no puede permitirse medicamentos de su farmacia, ¿no es así Kim?”, “Ojalá fuera asequible y accesible para una persona promedio. Como de costumbre, estás desconectado de las realidades promedio de los estadounidenses”, “Kim sigue mostrando su ignorancia a alto nivel”, “Oh vaya, ¿una máquina que puede salvar millones de vidas a través de la detección temprana? ¡Estoy tan agradecido de que hayas podido compartir esto con nosotros los campesinos que ni siquiera pueden permitirse un chequeo anual”, fustigaron

El cambio de look de la socialité también ha generado inquietud debido se le ha visto usando una peluca platinada y con aspecto gótico, sin embargo, su nueva apariencia se debe a que forma parte del reparto de la temporada 12 de American Horror Story, Delicate.