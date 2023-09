Esta mini serie noruega conmocionó a todo un país: está basada en un crimen real

La verdad a veces supera a la ficción. Es por eso que no es extraño que muchos amantes de las series elijan consumir producciones basadas de crímenes reales que los mantienen aferrados a la pantalla episodio tras episodio al tiempo que buscan comprender mejor el mundo y lo que lleva a algunos a cometer atrocidades injustificables.

La plataforma ha buscado satisfacer las necesidades de todos, con producciones para todos los gustos, de todas partes del mundo. Asimismo también ha buscado incluir en su catálogo mini series que no consuman demasiado tiempo, después de todo nuestra rutina diaria es demasiado exigente.

Una mini serie basada en un caso real que ha estremecido a todos

Desaparecida en Lørenskog Una serie basada en un caso real (Netflix)

Si bien las series sobre crímenes reales pueden provocar escalofríos, también revelan lo injusto del sistema y destacan los extremos psicológicos de la humanidad. Muchos de estos proyectos brindan a las víctimas y sobrevivientes de hablar por sí mismos.

Siguiendo esto, Netflix ha traído el misterio escandinavo a una audiencia global con La desaparición de Lørenskog, una historia basada en un crímen real que hasta ahora sigue consternado a todo un país.

“Desaparece la esposa de un millonario, y la policía debe lidiar con la prensa y engañosos informantes para llegar a la verdad. Basada en hechos reales”, se lee en la sinopsis oficial de Netflix.

Posiblemente el caso Lørenskog no había sido conocido en otras partes del mundo hasta que se estrenó la serie en 2022. Los hechos ocurrieron en 2018 y la mini serie de 5 episodios muestra el secuestro de la esposa de un multimillonario en su propia casa que llevó a la policía noruega a iniciar una exhaustiva investigación con varias pistas y teorías para intentar resolver el ya complicado caso.

Serie Una historia basada en un crimen real (Netflix)

Lo que hace “La desaparición de Lorenskog” es que nos acerca a los personajes de ambos lados del caso y proporciona una visión entretenida con un aire de misterio aún intacto ya que -SPOILER- el caso aún permanece abierto en la realidad.

¿De qué trata La desaparición de Lørenskog?

Anne-Elisabeth Hagen desapareció de su casa en circunstancias extrañas en 2018. La policía inicialmente quedó perpleja ante las nulas señales de desaparción forzada y casi ninguna evidencia forense.

Las autoridades decidieron no hacer pública la información porque su marido, Tom Hagen, era un conocido y prestigioso hombre de negocios. En el lugar de los hechos apareció una carta de rescate escrita a máquina en la que se exigía millones de euros pagados en criptomonedas para su liberación.

Desaparecida en Lørenskog Una serie basada en un caso real (Netflix)

Es entonces cuando se llegó a la conclusión de que Anne había sido secuestrada por alguien de su propia casa. El mismo Tom fue quien se comunicó con la policía, y las autoridades respondieron rápidamente. Sin embargo, una de las advertencias era que los secuestradores matarían a Anne si contactaban a la policía o a los medios de comunicación. Las sospechas finalmente recayeron sobre su marido millonario.

Desde el otoño de 2022, Anne-Elisabeth sigue desaparecida y no ha habido señales de su cuerpo. El inspector Tommy Brøske dijo al diario The Guardian: “No tenemos ninguna prueba de que la mujer esté viva, pero tampoco hemos recibido ningún indicio de que no lo esté”.

Desaparecida en Lørenskog Una serie basada en un caso real (Netflix)

Aunque los creadores de esta serie afirman que muchas escenas son ficticias, este secuestro ocurrió a plena luz del día. Sólo se han cambiado algunos personajes y diálogos para darle algún efecto dramático a la historia.

En la vida real era bastante bien sabido entre amigos que el matrimonio Hagen estaba al borde del fracaso por lo que muchos comenzaron a apuntar que un divorcio en puerta pudo provocar que Tom Hagen perdiera hasta la mitad de su vasta fortuna, a pesar de un acuerdo prenupcial restrictivo.

Este negó cualquier implicación en el caso y fue puesto en libertad poco después a pesar de los llamamientos de la policía al fiscal.