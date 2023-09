Disney hace honor al K-Pop con ‘L-Pop’, una serie con mucho corazón: esto es lo que debes saber

Disney asegura una éxito más en su plataforma de streaming con el lanzamiento de L-Pop, una nueva serie original hecha en México que promete cautivar desde el primer episodio.

La trama sigue a Pau (interpretada por Alicia Jaziz), una joven estudiante de cine que quiere hacer un documental sobre el K-Pop, la música pop coreana, aprovechando a su hermana Andrea (interpretada por Andrea de Alba) quien es fan.

Andrea estudia odontología y trabaja en una cafetería en el barrio coreano de la Ciudad de México. Mientras sus padres la presionan para que sea una profesionista reconocida en su campo, ella sueña con irse a Corea del Sur, convertirse en cantante y vivir de la música.

L-Pop Andrea de Alba es la protagonista de la serie (Disney)

Lo que parece algo imposible para Andrea, pronto podría hacerse realidad gracias a que un concurso, un grupo de baile improvisado y un amor inesperado le darán la fuerza y determinación para luchar por lo que desea.

A la par de esto conoceremos a Ji-Won (Isan Beomhyun Lee) y Hye-Jin (Ji-Moon), los hermanos surcoreanos dueños de la cafetería donde trabaja Andrea que ocultan varios secretos y que podrían darle un giro de 180° a sus planes.

L-Pop Ji-Moon e Isan Beomhyun Lee (Disney)

Un sueño puede llevarte más lejos de lo que imaginas

L-Pop es una producción con todo el sello Disney en donde el encontrar tu identidad, perseguir tus sueños y el poder de la amistad son el corazón de la historia. El elenco, conformado por talentos jóvenes mexicanos, coreanos y argentinos, es clave para que esto fluya con gran naturalidad y el espectador se sienta identificado con los personajes y sus motivaciones.

Sobre esto, Isan Beomhyun Lee reveló que siempre soñó con ser actor y que al igual que la protagonista de la historia, tuvo que luchar para hacerlo realidad.

“El mensaje más grande es seguir tus sueños. Es muy similar a mi vida porque desde muy chiquito yo quería hacer actuación. Viví en México pero regresé a Corea para estudiar, donde hice teatro. Ya llevo desde 2012 en esto, tocando puertas y llegó este proyecto”, señaló.

L-Pop Isan Beomhyun Lee es Ji-Won (Disney)

Por su parte, Ji-Moon, quien da vida a Hye-Jin, agregó que para ella ha sido muy importante que se hiciera esta fusión de las culturas méxico-coreanas ya que deja otro gran mensaje para la audiencia.

“Teniendo la cultura coreana con la mexicana en la serie es otro mensaje de romper barreras entre las dos culturas. Todos podemos unirnos con la música. La serie enseña mucho esa amistad que se crea entre todos los personajes que son tan distintos. Es un mensaje muy importante para mí siendo mexicana y coreana”, aseveró.

La cultura coreana ha experimentado un extraordinario auge en las últimas décadas, convirtiéndose en un fenómeno global que ha conquistado a personas de todas partes del mundo. La razón detrás de esto radica precisamente en su capacidad única para romper barreras culturales y del idioma a través de una combinación de ritmos pegajosos, coreografías cautivadoras y una estética visualmente impactante.

L-Pop El elenco de esta serie cautivará a la audiencia (Disney)

Además, en la serie se destaca el talento y la dedicación de los grupos y solistas surcoreanos, así como la conexión genuina que crean con los fans. Cabe destacar que para la serie se crearon canciones originales del género, algo que según explicaron los protagonistas, fue supervisado por un equipo coreano que se aseguró que todo se sintiera genuino. ¡BTS, Blackpink o Super Junior fueron la inspiración perfecta!

La música coreana no es solo un género, es un lenguaje universal de emoción y expresión, algo que L-Pop buscará transmitir no sólo a los fans del K-Pop sino también a quienes se han acercado a la cultura coreana mediante los K-dramas y la gastronomía, así como para aquellos que aún no están tan inmersos y quieren ver una historia fresca.

El elenco principal está conformado por Andrea de Alba, Isan Beomhyun Lee, Alicia Jaziz, Macarena Oz, Ji-Moon, Arantza Ruiz, Juan Fonsalido, Diego Casba, Rodrigo Rumi y ya se ha anunciado que habrá algunos cameos especiales a lo largo de la temporada.

L-Pop se estrena el próximo miércoles 27 de septiembre en Disney+ y hasta ahora se sabe que será una primer temporada de seis capítulos de media hora cada uno.