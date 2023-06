Pixar presenta su nueva película y emociona a fan: el protagonista tiene una debilidad visual

Disney y Pixar han lanzado el primer tráiler oficial de la próxima película animada “Elio” la cual ya ha llamado la atención por la premisa de un niño llamado Elio que es abducido hacia el Communiverse, un mundo rodeado de criaturas extrañas provenientes de otro planeta. A su llegada, el protagonista es identificado erróneamente como el embajador de la Tierra, un papel que aún no está listo para asumir.

“Durante siglos hemos llamado al universo... en 2024... el universo nos devuelve la llamada”, se lee en la publicación de Pixar.

Aunque aún no se han dado más detalles, se sabe que Elio deberá sobrevivir a una serie de pruebas, formar nuevos lazos con los extraterrestres y descubrir quién está destinado a ser realmente.

America Ferrera, Yonas Kibreab, Jameela Jamil y Brad Garrett darán voz a los diferentes personajes. Adrian Molina (guionista y codirector de “Coco”) se desempeña como director, mientras que Mary Alice Drumm (productora asociada de “Coco”) es productora.

Si bien las películas de Disney Pixar se tratan de viajes de autodescubrimiento con grandes lecciones, hubo un detalle que destacó de esta cinta y no pasó desapercibido por toda una comunidad.

La polémica detrás de “Lightyear” y por qué es tan importante entender que los tiempos han cambiado

En los últimos años, Pixar Animation Studios ha dado varios pasos para mejorar la diversidad y romper temas considerados tabús. Tanto en la pantalla como detrás de escena (como sucedió con Turning Red al convertirse en la primer cinta dirigida por puras mujeres) los esfuerzos han dado frutos que se reflejan en la aprobación del público, específicamente de las minorías que se están sintiendo representadas.

Desde los primeros segundos del trailer, nos muestran a Elio con su parche en el ojo y aunque no hay explicación alguna de lo que puede significar, en redes sociales está quedando claro lo importante que es la representación, con fanáticos agradeciendo a Disney Pixar por apostar por un personaje como él.

“Como alguien que ha lidiado con la ceguera de un ojo toda su vida, este avance de la película me golpeó como un camión. Ver a un protagonista con un parche en el ojo y sin ser una caricatura de la discapacidad realmente me alegró el día”

“Como alguien con ambliopía (ojo perezoso), que se vio obligada a usar un parche en el ojo cuando era niña ¡ME ENCANTA esto!

“Como miembro de la comunidad de pérdida de vista, esto significa mucho, que ni siquiera puedo decirte. Gracias gracias gracias!!!”, escribió Theresa, creadora de contenido dedicada a compartir su vida como una persona con debilidad visual, especialmente dentro de los parques Disney.

Theresa también publicó en su cuenta un poderoso mensaje sobre el parche en el ojo de Elio.

“No esperaba llorar mientras veía un trailer de @Pixar hoy, pero aquí estamos. Si aún no has visto el trailer de la película más reciente de Pixar, Elio, cuando conozcamos al personaje principal y “líder de uh-Earth”, nos presentan a un niño inicialmente tímido... usando un parche sobre su ojo izquierdo. Amigos míos - no puedo subestimar lo absolutamente enorme que es para nosotros tener potencialmente un personaje principal en una película de Pixar con una discapacidad de visión. Lidiar con la pérdida de vista a veces puede ser tan aislante, porque aunque tu discapacidad puede ser invisible para quienes te rodean, eres consciente de ello todo el tiempo”, se lee.