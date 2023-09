Al estilo Kardashian: así se vivió el extravagante baby shower de Kourtney y su baby Barker

Kourtney Kardashian ha dejado las tristezas atrás, luego de haber atravesado un terrible momento cuando casi pierde a su bebé, y ahora celebró como toda una Kardashian el baby shower de su “baby Barker”.

Si algo saben las hermanas más famosas es presumir sus lujos y no escatimar en excentricidades al momento de festejar, por lo que la mayor del clan decidió hacer una celebración inspirada en Disney a pocos días de darle la bienvenida a su cuarto hijo, fruto de su matrimonio con Travis Barker.

A través de sus historias en Instagram, Kourtney ha compartido algunas postales de lo que fue la decoración y animación de su baby shower.

Los lujos y detalles del baby shower de Kourtney Kardashian

Luego de haberse casado en junio de 2022 y presumir su amor con tres ceremonias, Kourtney y Travis están a la espera de su primer hijo juntos, quien se unirá a Mason, de 13 años, Penélope, de 11, y Reign, de 8, hijos de la modelo con Scott Disick y a Landon, de 19 años, y Alabama, de 17, los retoños del baterista de Blink 182.

Sin embargo, el embarazo de Kourtney no ha sido color rosa pues hace unas semanas atrás tuvo que enfrentar una “cirugía fetal urgente”, debido a que casi muere su bebé.

Tras haber vivido tan doloroso proceso, la pareja botó la casa por la ventana al volver su mansión de California en un mini Disney donde se pudo ver un catering y coctelería que incluía hot cakes en forma de Mickey Mouse, un cuarteto de barberos, coloridas banderas , globos, jugo verde de Alicia en el país de las maravillas, un árbol de manzanas para los deseos de los invitados y un pastel en forma de Barco de Vapor Willie.

Pese a la alegría de los famosos que cuentan los días para el nacimiento de su bebé, ahora enfrentan un problema legal con el actual alcalde de Malibú, Bruce Silverstein, pues los acusa de haber realizado la fiesta de manera ilegal hasta altas horas de la noche y haber ocultado el verdadero motivo de la celebración al asegurar que se trataba de su baby shower.

Silverstein alega que la verdadera fiesta era denominada Poolside with Poosh y que no era realmente un “baby shower organizado por el dueño de la propiedad” sino un ‘evento para influencers” en una casa “alquilada” para tal efecto al que asistieron “no más de cien personas”.

“La ciudad de Malibú continúa colocando a las celebrities y a los extremadamente ricos por encima de los ciudadanos… Como funcionario electo, estoy consternado por la situación y me ayuda a comprender a qué se enfrentan los residentes de toda la ciudad. No da una buena imagen de la ciudad, sino que es publicidad para que los no residentes quieran venir aquí a destruir el disfrute pacífico de sus hogares por parte de los residentes”, dijo.