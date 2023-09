La familia mixta de Kourtney Kardashian y Travis Barker: ¿quiénes son los hijos de la pareja?

Kourtney Kardashian y Travis Barker vivieron uno de los momentos más difíciles en su matrimonio recientemente cuando la empresaria tuvo que ser hospitalizada de emergencia por su embarazo.

El baterista de Blink 182 incluso abandonó la gira por Europa con su grupo para acompañar a la mayor de las Kardashian. Por fortuna, lograron superar este difícil episodio y volvieron juntos a casa.

Después de la urgencia, la famosa reveló en Instagram que el bebé que espera fue sometido a una cirugía fetal que salvó su vida y agradeció a su esposo por estar a su lado en estos instantes.

“Estoy eternamente agradecida a mi marido, que se apresuró a venir a mi lado desde la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca”, expresó en un breve texto.

El bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker tuvo que ser sometido a una cirugía fetal | (Instagram)

El pequeño que espera Kourtney se trata de su primer hijo con Travis. Por separado, cada uno tiene tres retoños de relaciones pasadas y han aseguraron que la amistad entre ellos fue la que los acercó.

¿Quiénes son los hijos de Kourtney Kardashian y Travis Barker?

En cuanto iniciaron su relación sentimental, la pareja formó una hermosa familia mixta con sus herederos y se ampliará pronto con la llegada de su muy deseado y buscado primer bebé en común.

Kourtney Kardashian y Travis Barker han formado una bella familia mixta | (Instagram)

Por eso, antes del nacimiento del esperado nuevo miembro del popular clan Kardashian-Barker, te presentamos a los respectivos hijos de la socialite de 44 años de edad y el músico de 47:

Los herederos de Kourtney

Kourtney Kardashian se estrenó en la maternidad con el nacimiento de su primer hijo, Mason, el 13 de diciembre del año 2009. El niño es fruto de su larga relación con el empresario Scott Disick.

El embarazo y llegada de su primogénito, así como también el crecimiento en sus primeros años de vida, quedó documentada en el reality que la lanzó a la fama: Keeping Up With the Kardashian.

En la actualidad, Mason tiene 13 años y lleva una vida discreta alejado de los reflectores y las redes sociales. De hecho, la última foto que su madre publicó junto a él en Instagram data del año 2021.

Mason Disick es el hijo mayor de Kourtney Kardashian| (Instagram)

El segundo retoño de la celebridad es Penelope. La niña nació tres años después que su hermano mayor, concretamente el 8 de julio de 2012, también como fruto del amor entre Kardashian y Disick.

Al igual que Mason, “Pe” creció acostumbrada a las cámaras. Actualmente, tiene 11 años y es toda una tiktoker con más de 5 millones de seguidores a los que comparte videos de su vida cotidiana.

Penelope Disick es la única hija de Kourtney Kardashian | (Instagram)

El hijo menor de Kourtney es Reign. La famosa le dio la bienvenida su tercer heredero el 14 de diciembre de 2014. Tal como sus hermanos, él es resultado de su romance con Scott Disck.

Tras su llegada al mundo, Kourt y Scott terminaron su noviazgo de más de una década. No obstante, han procurado mantener un trato cordial por el bienestar de los tres hijos que procrearon.

Hoy en día, Reign tiene 8 años y una personalidad extrovertida. Además, así como su hermana, está muy presente en las redes de su mamá. Por ahora, él también es el menor del clan mixto.

Reign Disick es el hijo menor de Kourtney Kardashian | (Instagram)

Los retoños de Travis

Por otro lado, Travis Barker debutó en la paternidad en octubre del año 2003 con el nacimiento de su primer hijo, Landon. Su primogénito es fruto de su relación con su exesposa, Shanna Moakler.

Al presente, está a poco de cumplir sus 20 años y sigue los pasos musicales de su padre, con quien comparte un gran parecido. También se estrenó como actor en la película Downfalls High en 2021.

Además de su incursión en el medio artístico, Landon es muy popular en redes sociales. De hecho, solo en su perfil en Instagram, el jovencito cuenta con más de 2 millones de seguidores.

Landon Barker es el primer hijo de Travis Barker | (Instagram)

La segunda hija de Travis se llama Alabama. Ella nació en diciembre de 2005 como resultado del matrimonio entre el percusionista y Moakler. Ahora tiene 17 años y es una celeb en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la influencer actualmente tiene casi dos millones de seguidores con los que suele compartir imágenes principalmente de ella derrochando belleza y un estilo exuberante.

Alabama Barker es la segunda hija de Travis Barker | (Instagram)

Barker también es un padre para Atiana de la Hoya, la hija que Shanna tuvo con el exboxeador Óscar de la Hoya antes de iniciar su idilio. Ella era una niña cuando la expareja comenzó a salir.

Desde entonces, forjaron una hermosa relación de papá e hija que se mantuvo después del divorcio del músico y la modelo en 2008. Actualmente, siguen siendo unidos y están presentes en sus vidas.

La joven de 24 años incluso asistió a la cena de compromiso de Kourtney y Travis, así como también a su boda en Italia en 2022. Por lo tanto, Atiana es la mayor de la familia Kardashian-Barker.