Sebastián el más enamorado de Angelique: con mensaje nos recuerda que no hay que esperar menos

Angelique y Sebastián han estado juntos desde hace mucho tiempo y este 23 de septiembre dejan más que claro que no necesitan un papel ni tampoco seguir un manual de “lo que debe ser” para tener una relación sana, madura y fuerte.

La pareja está celebrando su noveno aniversario y en redes sociales no han dejado de derramar miel con fotos y mensajes en los que plasman su amor.

Fue Sebastián Rulli el primero en publciar una compliación de fotos junto a Angelique, mostrándose el más enamorado.

Sebastián Rulli La pareja cumplió 9 años juntos (Instagram)

“Mi Cielo, hoy celebramos 9 años unidos por este amor. Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado. Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso”, se lee.

El actor continuó agradeciendo todos los años que han estado juntos: “Hoy celebro, agradezco y brindo por estos nueve años, pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan”, expresó Rulli con ilusión. “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz Aniversario… Mi Amor”. Angelique respondió: “Muchas gracias por estos 9 años del amor más bello que toco mi vida! Te amo con todas mis fuerzas”.

¿Por qué Angelique Boyer y Sebastián Rulli no se han casado?

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo en una entrevista.

También han dejado claro que no se enfocan en los comentarios negativos en torno a su relación personal ni laboral. Si bien nunca se han dedicado a responder a los haters, su trabajo habla por cuenta propia pues el que sean pareja en la vida real no ha impedido que se comprometan al cien en los proyectos en los que trabajan juntos ni tampoco ha disminuido la calidad de los papeles que interpretan, al contrario, la química y entendimiento del otro que tienen en la vida real ha sumado.

En repetidas ocasiones ha sido cuestionada sobre por qué no se ha casado, a lo que ella ha respondido que no considera que un papel valide su amor.

La pareja está trabajando en un nuevo proyecto juntos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se preparan para comenzar el rodaje de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’. Esta producción llega unos meses después de que la actriz se diera unas vacaciones tras el final de la telenovela El amor invencible, mientras que Rulli terminó el proyecto Más Allá de Ti.

Será por quinta ocasión que trabajarán juntos en una telenovela pues ya tienen ‘Teresa’ (2010), Lo que la vida me robó (2013), Tres veces Ana (2016) y Vencer al pasado (2021) en su haber.