Como Evaluna, Cynthia Rodríguez estalla contra quien publicó una foto su bebé sin permiso

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en agosto y desde entonces han compartido -muy a su modo- ésta nueva etapa como padres. Ellos han sido una de las parejas más reservadas de la farándula por lo que no suelen compartir imágenes de su vida privada, razón por la que ahora no han mostrado el rostro del pequeño León.

Ellos han dejado claro que no quieren que este sea parte de la farándula hasta que pueda decidir por sí mismo, tal y como han hecho otros famosos como Camilo y Evaluna con su hija.

Si bien esto ha sido muy criticado por los fans quien los señalan de “exagerados” y “ridículos”, tiene mucho sentido que los proteja con tanto recelo.

Camilo y Evaluna Camilo y Evaluna han desatado críticas por el género de Índigo (Instagram)

Cynthia Rodríguez reacciona a filtraciones de foto de su bebé

A pesar del cuidado que ha tenido, un error de un familiar llevó a la que la cara de León fuera filtrada por otra persona y se volviera viral en redes sociales.

Cynthia Rodríguez La conductora anunció la llegada de su primogénito con tierna foto (Instagram)

“Me mandaron una foto de la mamá de Cynthia Rodríguez, suegra de Carlos Rivera, cargando a León, supuestamente se filtró por error”, escribió la usuaria que recibió la foto. Esto por supuesto hizo enfurecer a la conductora, quien de inmediato envió un contundente mensaje.

La persona señaló que Rodríguez la habría contactado para pedirle que eliminara la foto ya que nunca dieron permiso de publicarla pero lejos de comprender la petición, siguió hablando del bebé, diciendo que “estaba lindo” y que “se parece a Carlos Rivera”.

Cynthia Rodríguez Ésta fue la publicación de la usuaria que filtró la foto (Twitter)

“Ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está lindísimo, se parece muchísimo a Carlos Rivera”, escribió en Instagram la usuaria Viridiana Mata, quien hizo viral la foto y desveló que el bebé en realidad nació meses antes de lo que dijo la pareja.

“Te quiero pedir un favor, como mamá, ¿me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé? Por seguridad de él. Pero no fue decisión de nosotros comparta, sobre todo por la seguridad de León”, escribió la conductora. Según los informes, la usuaria no aceptó eliminarla, además de que ya estaba en todas partes fuera de su control.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado públicamente al respecto y la foto de León con su abuela continúa circulando en redes.

Cynthia Rodríguez La pareja siempre ha sido muy reservada (Instagram)

¿Por qué Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera nunca comparten fotos juntos?

En repetidas ocasiones, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han sido muy criticados por no compartir imágenes de su vida como pareja y ahora como familia. Sin embargo, ellos se han aferrado a mantener su relación fuera del ojo público con justa razón,

En una entrevista con Ventaneando, Rivera señaló que optaron por ser así de herméticos para disfrutar de lo que ellos viven sin la opinión de terceros.

Sólo han publicado momentos que consideran importantes para compartir con sus fans como su viaje al Vaticano en donde contrajeron matrimonio, el anuncio del embarazo y el nacimiento de su hijo.