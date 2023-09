¡Me lo hicieron enojar! Nicola Porcella se defendió de una incómoda pregunta

Aunque Nicola Porcella se ha mostrado como un hombre bastante pacifico y carismático desde su paso por La Casa de los Famosos y sus distintas apariciones en eventos, lo hicieron perder los estribos durante un encuentro con la prensa.

El peruano se ha ganado el cariño a nivel nacional, pero también ha desatado pasiones con su atractivo físico, lo que lo ha llevado a ser calificado como “El novio de México”, por lo que sus fans no dudan en salir en su defensa cuando alguien lo ataca directa o indirectamente.

Recientemente, fue abordado por un grupo de periodistas en el aeropuerto quienes le consultaron sobre sus próximos proyectos en la televisión, a quienes les confesó que todo está enfocado en las telenovelas.

Nicola Porcella y el enojo con un periodista

Nicola Porcella fue cuestionado por un periodista del programa Chisme No Like sobre las supuestas exigencias que le ha realizado al productor Juan Osorio para participar en la telenovela junto a Wendy Guevara, lo cual hizo enfurecer al influencer.

“Se había dicho que tenías peticiones muy exquisitas”,fue la incómoda pregunta a la que Nicola le respondió con un: “No, eso lo has inventado tú”.

Su respuesta sorprendió a más de uno puesto que siempre suele ser bastante receptivo con la prensa y los duros cuestionamientos que le realizan pero al parecer la situación comienza a enojarlo.

“¿Te molesta que te pregunte?”, continuó el reportero preguntando.

Porcella intentó mantener la calma y responder de la mejor manera a los ataques.

“No, me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido honesto”, agregó.

También le preguntaron una vez más sobre su orientación sexual, luego que dentro de la casa asegurara que era pansensual, generando gran controversia, pero ahora ha remarcado que solo se trato de una broma junto a sus compañeros.

“A ver, estábamos jugando, siempre hemos estado jugando y nos hemos divertido, ustedes saben que lo que me digan yo siempre lo tomo bien y me río, lo bonito es reírte de todo, de verdad soy una persona que le gusta reírse de todo, no soy pansexual pero tampoco tengo nada’', mencionó.

Sin embargo, el encuentro tuvo otro momento tenso, luego que le preguntaran si había utilizado su supuesta orientación para ganar favoritismo o encajar con Wendy, la ganadora del reality.

El exfutbolista decidió ignorar la pregunta y pasar a la siguiente, mostrando la molestia que le generó.