Cómo era la relación de Aracely y Paloma Cuevas: así fue el día que novia de LuisMi bautizó a su hijo

Aracely Arámbula rompió el silencio hace unos días sobre Luis Miguel y su labor como padre, ya que ha estado ausente en la vida de sus hijos.

“Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos”, dijo la actriz y además aseguró que le cae muy mal.

Pero, no solo habló de su ex, sino también de su relación con Paloma Cuevas, a quien dejó claro que conoce muy bien, pues son comadres, y explicó cómo era su relación hasta hace solo unos años.

Te recomendamos: “Cosechas lo que siembras”, el gesto de Michelle Salas en concierto de Luis Miguel: dicen que no lo quiere

Así era la relación de Aracely Arámbula y Paloma Cuevas, antes que iniciara su relación con Luis Miguel

Aracely Arámbula habló sobre Paloma Cuevas y se refirió a ella como la “comadre-novia”. “Ahora sí que a la comadre-novia la conozco bien” dijo con algo de sarcasmo y molestia.

Y es que Aracely conoció a Paloma por quien era su esposo, Enrique Ponce, quien era un amigo muy cercano de Luis Miguel.

De hecho, contó que Paloma y Enrique, cuando eran pareja, bautizaron a uno de sus hijos y reveló cómo fue ese día y lo íntimos que fueron todos.

Y es que destacó que fue todo muy lindo, familiar e íntimo, y Paloma se portó muy bien con ella y sus hijos, al punto que podía considerarla su amiga.

“Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Ella fue madrina por Enrique Ponce, es el amigo de Luis, eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre”, dijo indignada Aracely.

Así la actriz y cantante dejó ver que su relación con la ahora novia de Luis Miguel era muy buena, pero ahora que ellos son pareja, dijo que no han hablado más.

“No, no hay ninguna comunicación con ella. Ella no me ha hablado”, c onfesó Aracely.

Además, destacó que sus hijos sienten celos que Luis Miguel sí esté presente en la vida de las hijas de Paloma y no en la de ellos.

Te recomendamos: “Miren a Chayanne”: Aracely Arámbula dejó claro que se puede ser buen artista y padre

“Mis hijos sí dijeron ‘¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?’, y le dije ‘bueno mira, son las hijas de nuestros amigos’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘¿Por qué si va para allá? ¿Por qué no viene para acá?’. ¡Qué bueno que conviva con los hijos de mi compadre Enrique Ponce!, pero que atienda a los suyos”, destacó la famosa, mostrándose molesta.

Esto ha causado indignación, pues aseguran que Luis Miguel podrá ser un gran cantante, pero es “el peor padre” y además lo tildan de “mal amigo” por andar con la exesposa de uno de sus mejores amigos.