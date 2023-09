Angélica Vale por fin ve la luz en su lucha por la pérdida de peso y luce espectacular ¿Qué hizo?

El musical Vaselina la tiene en su tierra natal, México y muy emocionada. Es Angélica Vale, actriz y comediante, conocida en Latinoamérica por su magistral interpretación de ‘Leticia’ en la telenovela La Fea Más Bella.

El musical Vaselina este domingo llegó a los 100 mil espectadores y con esos números a Angélica le toca viajar constantemente para cumplir con este compromiso que le ha traído grandes satisfacciones.

“Ha estado muy canijo porque lo había hecho en otros proyectos esto de estar yendo y viniendo, pero este proyecto canso bastantito más que los otros”, dijo a los medios de comunicación presentes en la alfombra roja del musical.

Pero lo que llamó la atención de los espectadores y de los reporteros es lo delgada y espectacular que se ve la actriz tras batallar contra el peso.

“9 años comiendo lechuga y no bajaba de kilos”

La hija de la actriz mexicana, Angélica María y del comediante Raúl Vale, tiene 9 años tratando de bajar los kilos que ganó con su tratamiento para sus dos embarazos.

“Con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir… Si me lo hubiera comido pues cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso”.

Confesó que estuvo a dieta todo ese tiempo, pero nada que bajaba de peso. “La dieta ya la traía hace años y nada me hacía nada, creo que ya más bien mi doctor por fin le atinó al tratamiento hormonal que venía yo pidiendo hace 9 años”.

La actriz de 47 años explicó que tras ese largo tiempo fue que su doctor atinó con el tratamiento hormonal, que asegura le había pedido le hiciera desde hace 9 años.

“Me desintoxicaron, antes comía tres lechugas y no bajaba un kilo, decía ‘¿por qué? Eso está rarísimo”, expresó.

“Fueron 9 años de buscar y buscar hasta que ya creo que lo logré”, agregó.

En qué consiste la dieta hormonal

Según el portal Clínica Doctor Life, la dieta hormonal es un régimen alimenticio basado en el equilibrio hormonal como base para adelgazar. Esta dieta recomienda comer cinco veces al día, cada cuatro horas más o menos. De estas cinco comidas tres deben ser más abundantes y las dos restantes (almuerzo y merienda) más ligeras y bajas en calorías.

En nuestro cuerpo hay hormonas que pueden incidir en la capacidad para perder, ganar o mantener el peso. Las más conocidas son los estrógenos, causantes por ejemplo de los fuertes cambios de peso en la menopausia, pero también hay otras como la leptina o la insulina.

Basándose en este hecho “la dificultad a la hora de perder peso radica en el mal funcionamiento de estas hormonas”, por lo que si se corrigen esos desequilibrios se puede ayudar a “evitar que se acumule grasa corporal”.

Este desequilibrio se busca corregir mediante la alimentación, “controlando el tipo de alimento que se ingiere, disminuyendo el consumo de hidratos de carbono y aumentando el de proteínas”, reseña la revista womens Health.