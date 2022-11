Angélica Vale se inmortaliza en Hollywood: las obras de teatro que le merecieron una estrella

La actriz mexicana Angélica Vale despidió sus 46 años a lo grande. Quedó inmortalizada en Hollywood, luego de que este 10 de noviembre recibió su estrella en el Paseo de la Fama, y ahora acompaña a su madre, quien también recibió el mismo tributo en el 2016. La estrella estuvo acompañada por su familia y sus más íntimos amigos, que la apoyaron este logro, que hasta a ella misma aún le cuesta asimilar.

La Cámara de Comercio de Hollywood, el grupo a cargo del Paseo de la Fama, no dudo es rendirle un homenaje por toda su trayectoria actoral, pero sobre todo por su participación en las obras teatrales, las que la hicieron merecedora de este gran galardón.

¡Ay twitterlandia! Todavía tengo las emociones a flor de piel y eso que me tocó verlo via live streaming, estoy muyyy feliz de verte @angelicavale feliz y es un honor para mi vivir momentos como este a tu lado (aunque sea a la distancia) pero siempre juntas #LaValeintheWalkofFame pic.twitter.com/Wp5ZhHSAvg — Cristy Gamboa 🌼 (@Cristin61320106) November 11, 2022

“Se siente muy bonito y que me lo den por mi carrera de teatro, todavía se siente más bonito porque ahí es donde dejé todo el sudor y lágrimas”. Vale está en el mundo de la actuación desde los dos meses de edad, cuando apareció en “El milagro de vivir” al lado de su madre, quien protagonizo la novela.

Una impresionante sorpresa

Su esposo, el productor Otto Padrón, con quien está casada desde el 2011, fue quien orquestó esta magnifica sorpresa, pues postuló a la también comediante para que tuviera su estrella. Los jueces deliberaron y reconocieron el gran talento del histrión. “Nunca creí que un comité de americanos fuera ni siquiera a voltear a ver un folder que decía Angélica Vale”, manifestó en una entrevista reciente.

Al ritmo de mariachis, la actriz develó su estrella: “Estoy contenta creo ver todo el todo el cariño de mis compañeros, el público, de mi familia, de mis compañeros ha sido maravilloso. Es gente que no podía faltar: Kate (del Castillo) es mi hermana, Jaime que es mi príncipe azul, mi comprade; Omar Chaparro, Adamaris López, Pepe Aguilar. Estoy que no me la creo. Hasta Eugenio (Derbez) me mandó bandera”, dijo para el The New York Times.

Dedicó su galardón a su abuela, pues “sin ella no estaría aquí, no sería absolutamente nada, y a mi México lindo, porque si no hubiera hecho carrera allá, tampoco hubiera podido hacerla aquí (EEUU)”.

Una carrera teatral

“Los tenis rojos” de la adolescencia

Incursionó en el teatro a los dos años con “Papacitos piernas largas cuando tenía 2 años, al igual que en la actuación, lo hizo de la mano de su madre. Pero a los 14 años, en 1989 participó en “Los tenis rojos”, una obra que realizó junto a Ricky Martin y su primo Víctor Hugo Aguilar.

Chicago, el musical

Su papel de Mama Morton lo considera como “la cereza del pastel en mi carrera de teatro”. Este personaje forma parte de la obra Chicago, que interpretó en el 2019 y que era la matrona de la cárcel del condado de Cook, corrupta y discreta, manipuladora y se preocupaba por sus reas a cambio de favores.

Ocho años contando “Mentiras”

La imitadora de 47 años, le metió el pecho para contar sus “Mentiras” desde el 2011 hasta el 2019, en la que interpretó a Daniela.