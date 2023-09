El origen de ‘La probabilidad estadística del amor a primera vista’: ¿se basa en hechos reales?

Aunque solo han pasado horas desde que La probabilidad estadística del amor a primera vista aterrizó en Netflix, la película romántica está imbatible conquistando corazones en la plataforma.

Encabezada por Haley Lu Richardson y Ben Hardy, el largometraje sigue la increíble historia de amor entre dos viajeros veinteañeros a los que el destino se encarga de reunir una y otra vez.

La historia arranca cuando la estadounidense Hadley Sullivan acude a un aeropuerto en Nueva York para abordar un avión a Londres, donde su padre se casará. No obstante, pierde el vuelo.

Afortunadamente, hay un asiento disponible en el siguiente avión por una suma mayor. La protagonista se resigna a endeudarse con sus tarjetas de crédito y espera para poder embarcar.

Haley Lu Richardson en 'La probabilidad estadística del amor a primera vista' | (Cortesía de Netflix)

Mientras aguarda el llamado para subir a la segunda aeronave, la amante de la literatura conoce a Oliver Jones, un joven especialista en estadística basada en datos británico que se dirige a casa.

Entre ambos hay una conexión instantánea. Luego, casualmente abordan el mismo vuelo en filas distintas. Pero, por obra del destino, él debe moverse al único lugar disponible: junto a Hadley.

Su viaje termina convirtiéndose en una larga cita. En cuanto llegan a Londres, inesperadamente se pierden antes de intercambiar sus números. ¿Podría el destino volver a reunirlos en la ciudad?

Haley Lu Richardson y Ben Hardy en 'La probabilidad estadística del amor a primera vista' | (Cortesía de Netflix)

¿La probabilidad estadística del amor a primera vista se basa en una historia real?

Debido a los detalles de esta sencilla pero entrañable historia de amor, los espectadores se preguntan si La probabilidad estadística del amor a primera vista está basada en hechos reales.

La respuesta es no. La película de romance es una historia totalmente ficticia basada en la popular novela para adultos jóvenes The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith.

El libro de la escritora estadounidense fue publicado en el año 2011. Desde entonces, conquistó corazones de lectores en todas partes del mundo y ganó grandes elogios de críticos especializados.

The New York Times lo describió como “un precioso y conmovedor recordatorio del poder del destino y un eco del trillado consejo materno de que el amor puede estar a la vuelta de la esquina…”.

Haley Lu Richardson y Ben Hardy en 'La probabilidad estadística del amor a primera vista' | (Cortesía de Netflix)

Sobre la adaptación de su novela, Smith confesó a Netflix Tudum estar encantada con el resultado final logrado por la directora Vanessa Caswill. “No podría amar más esta película”, compartió.

Asimismo, aplaudió la elección de Richardson y Hardy. “Son los mejores Hadley y Oliver. Son tan encantadores y ganadores, y tienen una gran química”, dijo. “Hicieron lo correcto con los personajes”.