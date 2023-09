3 películas en Netflix que pasaron injustamente desapercibidas para ver cuando no sabes qué ver

Netflix cuenta con varias películas que son muy buenas y no han tenido éxito en la plataforma | (Nostromo Pictures / Netflix)

Si quieres disfrutar tus últimos días de vacaciones viendo películas en Netflix, pero parece que todo lo has visto, es porque todavía no has descubierto las joyas “ocultas” de la plataforma de streaming.

El gigante de la transmisión cuenta con un océano de contenido en constante expansión, por lo que muchos tesoros del cine se pierden o simplemente pasan desapercibidos entre tantas opciones.

No obstante, aunque no hayan tenido éxito entre en el servicio digital y se quedaran relegadas al olvido entre las cintas nuevas, todas esas producciones son muy buenas y valen la pena verlas.

Películas desapercibidas en Netflix para ver cuando no sabes qué ver

Así que, si quieres ver un largometraje fantástico, pero no sabes cuál, recopilamos tres películas que pasaron injustamente inadvertidas en la biblioteca de Netflix que te dejarán fascinado.

Los renglones torcidos de Dios (2022)

Basada en el libro homónimo de Torcuato Luca de Tena, el thriller psicológico español protagonizada por Bárbara Lennie es un imperdible para aquellos amantes de las historias repletas de suspenso.

La trama sigue a Alice, una investigadora privada que entra a un hospital psiquiátrico fingiendo una paranoia con el fin de investigar a profundidad la muerte de un paciente en circunstancias extrañas.

No obstante, el mundo que afronta encerrada en el manicomio y sus intrincados secretos logra sobrepasar sus expectaciones y pronto empezará a poner en duda su propia sanidad mental.

¿Cuánto vale la vida? (2020)

Los amantes de las cintas basadas en hechos reales disfrutarán de inicio a fin esta trama, encabezada por Michael Keaton, sobre Kenneth Feinberg tras el atentado contra las Torres Gemelas en 2001.

La producción se centra en Feinberg, un abogado de renombre en Washington, tras ser asignado para supervisar los fondos destinados para los afectados de la tragedia ocurrida el 11 de septiembre.

En un camino de tres años luchando contra la burocracia y la política, el legista descubre que la vida, las historias y los sentimientos de todas las víctimas son mucho más valiosas que meras cifras.

Su casa (2020)

Los fanáticos del terror quedarán atrapados por esta escalofriante primera película del director Rémi Weekes que los actores Sope Dirisu, Wunmi Mosaku y Matt Smith protagonizan.

La ficción de horror social narra la historia de Bol y Rial Majur, una pareja que acaba de llegar a una pequeña ciudad inglesa para construir una mejor vida tras escapar de la guerra en Sudán del Sur.

En su nuevo hogar, su adaptación no solo es difícil por la hostilidad de los lugareños, sino también por una fuerza maligna en su casa. A la par, el oscuro secreto que los une comienza a atormentarlos.