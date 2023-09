Cazzu da a luz a su primer bebé y la fecha “14″ oculta un significado especial para ella

Cazzu y Christian Nodal se apoderaron del Internet tras dar a conocer que ya son padres de una niña. La pareja compartió una primer fotografía en blanco y negro en la que aparecen sujetando la mano de la pequeña. En la descripción se lee la fecha de nacimiento: 14.09.23.

Según informes, la bebé nació en Argentina y aunque ninguno ha dado declaraciones al respecto, ya se llenaron de halagos y bendiciones por parte de fans y famosos como Ricky Martin, Nadia Ferreira Nicki Nicole, Kany García, Prince Royce, Mon Laferte, entre otros. La fotografía alncazón más de un millón de me gusta al poco tiempo de haber sido publicada.

Cazzu (Instagram)

Aún se desconoce el nombre que llevará la primogénita de los cantantes pero hace unos meses, Nodal expresó lo mucho que quería tener una niña. “Pasa que me gustaría que mi HIJA conozca mi carita sin mis tatuajes. No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña. Pero si es un niño no hay problema”, dijo en una entrevista.

Cabe recordar que el anuncio del embarazo de la argentina fue uno de los más impactantes del año, pues lo hizo en pleno concierto. “¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando”, dijo la rapera argentina.

Cazzu (Instagram)

La fecha de nacimiento oculta un significado especial para Cazzu

Si bien no hay más detalles sobre el nacimiento, en redes sociales fans han descubierto una casualidad respecto a la fecha 14 que tendría un gran significado para Cazzu.

La argentina tiene una composición llamada C14TORCE, la cual se divide en varias partes para contar una historia triste de desamor.

“Ahogándome en el humo de mi cigarrillo. Pensando por qué todavía quiero estar con vos. Guardando el sufrimiento dentro del bolsillo. En la parte que más te gusta de mi pantalón. Contradicciones y penas rondan por todas partes. Hasta lo mas estúpido me lleva a recordarte. Insomnio sobra igual que las ganas de amarte. No te vayas por favor”. -C14TORCE.

“Yo sé que dije que no volvería. Pero afuera la noche está muy fría. El amarte tan fuerte me dolía. Pero me duele si no estás aquí. Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor. Mis cadera’ bailan por to’a las parede’ de tu habitación. Buscando mi cara reflejada en alguna de to’a esa’ hoe. No importa qué hagan, ninguna te toca como lo haría yo”. - C14TORCE II.

“No me preguntes por quéNo te atrevas a abrazarmeYo estuve en el medio del infiernoy vos nunca viniste a buscarmeY ahora amarte es casi como un pecado,pa tu amor tengo los días,no me mires así ni una vez másNo me permito volver a tu lado”. - C14TORCE III.

“¿Cuánta’ vece’ me mentiste? ¿Cuánta’ vece’ tú te fuiste?¿Cuánta’ vece’ me dijiste еnojado que ya no me amaba’? Como tonta todo te pеrdonaba. Entendí que el problema acá soy yo. Que me queda bien estar en el infierno. Que me ofrecieron calor y que yo elegí el invierno”, C14TORCE IV

“Ya no quiero seguir con este juegoPor tu boca me estoy prendiendo fuegoPorque en frente de la gente no te puedo mirarY decirte que te sueño, te piensoY la tarde que yo te negué un besoPorque sé que tenés a alguien y desearte está mal”. C14TORCE V.

Cazzu (Instagram)

Tras dar a conocer que su bebé había nacido un 14, los fans reaccionaron y comenzaron a lanzar teorías respecto a que Cazzu tendrá una razón para que la historia de C14TORCE tenga un final feliz.

“Me parece poesía divina que la bebé de Cazzu haya nacido un C14TORCE no va a sufrir mas, acaba de parir al amor de su vida”. “Necesito que el c14torce de febrero del año que viene saque su último c14torce y sea un tema feliz por su hija. se merece ese cierre y ser feliz”, se lee.

Cazzu Fans reaccionaron a la fecha del nacimiento de su primer bebé (Twitter)

Nodal celebrará su paternidad borrando sus tatuajes

En mayo, Christian desató una lluvia de comentarios en redes sociales cuando anunció que borraría todos los tatuajes que se ha hecho en su rostro, los cuales ya han sido bastante controversiales. Esto sería con el fin de que su hija lo conozca sin ellos.

“El punto de los tatuajes es más que nada que me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo mis tatuajes. Voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto y pasa que me gustría que mi hija me conozca, conozca mi carita. Ya pasó esa etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”, señaló.