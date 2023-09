“Sin anestesia”: Karol G le restregó a Anuel en su cara su romance con Feid en los VMA’S

Karol G / Anuel La colombiana cantó y bailó frente a su ex. (Instagram: (@karolg) / (@anuel))

Karol G está en su mejor momento profesional y personal, tras el éxito que han tenidos sus últimos dos álbumes y el romance que mantiene con el también cantante Feid, el cual ha decidido mantener alejado de las redes sociales.

Sin embargo, durante los premios MTV Video Music Awards 2023 vivió un incómodo momento al tener que cruzarse con su expareja Anuel AA, quien incluso la ha sometido al escarnio público por sus intentos de conquista.

Pese a la situación ella supo como lidiar con la situación y brillar ante sus ojos al coronarse con el Premio a Mejor Colaboración por su tema ‘TQG’ junto a Shakira, el cual era dedicado a Anuel y a Piqué, pero también con sus looks despampanantes y una presentación donde volvió a lanzar dardos y a presumir su romance con Ferxxo.

Karol G y su clara indirecta a Anuel AA

Karol G llegó a la Alfombra Rosa de los MTV VMAs con un vestido tipo malla color rosa pálido, que dejó a la vista el cuerpo que ha trabajo La Bichota desde los últimos meses.

Más adelante brindó una actuación que dejó a más de uno con la boca abierta al combinar tonos neón de color rosa y verdes los cuales iluminaron todo el recinto. Para el momento vistió un bodysuit transparente junto a una minifalda de cuadros y calentadores, outfit con el que muchos aseguran que dejó con la barbilla en el piso a Anuel AA.

La originaria de Medellín cantó ‘OKI DOKI’ y ‘Tá OK Remix’ en el escenario mientras se encontraba en el medio de un corazón y realizaba movimientos sensuales junto a sus bailarines.

Te recomendamos: La transformación de Karol G que recuerda que se ha aceptado en cada una de sus facetas

Los fans de la cantante no pasaron desapercibidos los tonos que implementó al hacer un guiño a su pareja optando por el color verde, tonalidad que lo ha definido a lo largo de su carrera musical, pero también por escoger su tema ‘Oki Doki’ letra que se presume también fue inspirada en su separación.

“Y no fue de adrede qué escogiera oki doki”, “el micrófono y las luces son verdes como representación de feid”, “Quiero ver la reacción de Anuel”, “Karol me representa cuando en el colegio uno tenía un ex y tenía presentación la daba toda”, “Pobe Anuel tener que ver todo eso en vivo”, han comentado.