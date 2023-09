Culpan a Juan Osorio de ser el culpable de lo trastornos de Anahí y así respondió

Anahí Puente conmovió a sus fans hace unos días atrás luego de ofrecer una entrevista y hablar como nunca antes de las secuelas que le dejó el haber llegado a la televisión desde muy pequeña. La cantante que está en medio de su gira con RBD contó como el tratar de encajar como protagonista de telenovela la sumergió en graves trastornos alimenticios.

La recordada Mía Colucci de la telenovela Rebelde, estuvo al borde de la muerte luego de sufrir un paro cardíaco debido a la poca ingesta que mantenía por la bulimia y anorexia con la que lidiaba desde que era una adolescente. La misma que le atribuyó a las criticas que le hizo un director de telenovelas en aquella época por las duras criticas por su apariencia física.

“Una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice ‘oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita”, contó.

Así se defendió Juan Osorio de quienes lo culpan de la anorexia de Anahí

Tras las fuertes declaraciones de Anahí, fueron muchos los que asociaron sus palabras con Juan Osoario al tratarse de uno de los directores más reconocidos de México.

Es por ello que el responsable de novelas como ‘Mi marido tiene familia’ rompió el silencio para defender su imagen y el cariño que le tiene a Anahí.

“Anahí y yo somos, y con su esposo, creo yo, más, amigos. Nunca le dije nada [sobre su físico], no”, La verdad es que no es un tema conmigo, yo nunca le digo a una actriz ‘eres esto o lo otro’. Si la necesito de una manera, platicamos y se pone en forma nada más”, sostuvo.

Osorio también dejó claro que respeta a quienes trabajan con él como seres humanos y compañeros.

“La quiero mucho. Trató de respetar mucho a los seres humanos y a mis compañeros más”, concluyó.

Anahí apareció en la televisión nacional desde que tenía dos años, por lo que conforme fue creciendo apostaba por ser un icono de los melodramas, pero en su lucha por ser reconocida sufrió no solo por su salud, sino también al ser víctima de bullying.

“Y sí puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, agregó la actriz que en aquel entonces deseaba ser protagonista en ‘Quinceañeras’.