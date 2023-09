Anahí enfrenta nuevo problema de salud en gira RBD: ¿qué pasará con los conciertos?

Tras años de espera, finalmente RBD ha regresado a los escenarios con una gira que promete se quedará en el corazón de los fans por siempre.

Mientras los conciertos han dado mucho de qué hablar por la energía que derrochan Dulce María, Maite, Christian, Christopher y Anahí, las polémicas no ha faltado. Ahora ha salido a la luz que la gira correría peligro por los problemas de salud de sus integrantes y miembros del staff.

Gira RBD enfrenta nuevos obstáculos

De acuerdo con información de la revista People en Español, una fuente cercana a la agrupación aseguró que estarían enfrentando contagios de Covid-19. Se ha dado a conocer que parte del equipo que trabaja en la gira recientemente se contagió de Covid-19 y Anahí podría ser una de las afectadas.

Esta situación se estaría presentando cuando el Soy Rebelde Tour apenas lleva 7 de los 43 conciertos que tienen planeados.

Si bien no se ha hecho mención alguna de esta situación, por ahora podría tratarse de un pequeño bache que quizá implicaría reprogramar algunas fechas en Estados Unidos.

Los que ha preocupado a los fans es que Anahí ya había tenido problemas de salud desde antes de arrancar la gira, cuando su participación se vio comprometida por una dolorosa perforación que sufrió en los tiímpanos.

La integrante de RBD reveló hace unos meses por cuenta propia en sus redes sociales que tenía un desgarre en el el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio. Esto debido a que mientras le estaban haciendo el molde para su in ears, se rompió el material y lo jalaron provocando el corte. “Lo que parecía un día perfecto acabó así”, comentó Anahí en una publicación donde se le ve en el hospital.

Si bien la intérprete de Sálvame ha podido salir adelante para seguir con la gira, su esposo Manuel Velasco explicó en entrevista con la comunicadora Maxine Woodside que su recuperación al cien será “un proceso tardado”. “Es un proceso tardado, ya que tiene que cicatrizar por dentro (su oído) y desinflamarse. Los doctores nos han dicho que cuando menos son tres meses (de recuperación), entonces ahorita que está en los ensayos y que va a iniciar la gira la semana que entra, el día 25, está en este proceso”, dijo.

No sólo Anahí ha presentado problemas de salud

Christopher Uckerman ha sido otro de los integrantes de RBD que no ha estado en perfectas condiciones de salud. Según reveló hace unos días, está sufriendo problemas de tiroides, y que es algo que le ha afectado desde hace un tiempo, pero que con la gira ha empeorado.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado”, explicó el cantante en un video.

Eso sí, destacó que es algo que está atendiendo. “Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo, para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte”, dijo.