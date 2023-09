“Aprende Joe Jonas”: La Roca y el video donde se las ingenia junto a sus hijas mientras trabaja

“Duro por fuera, blandito por dentro”, así definen a Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’ sus fans al ser todo un padre tierno y amoroso que no duda en vestirse de princesa o ser un lienzo para que sus hijas se diviertan a su lado.

Aunque el actor suele realizar películas rudas de acción o de lucha, al llegar a su casa deja atrás sus personajes de ficción para dedicarse a su familia y se ha encargado de dejar registro en sus redes sociales al compartir fotos y videos de sus tiernos momentos.

Johnson es padre de tres hijas: Simone Alexandra (22), Jasmine Lia (7), Tiana Gia (5) a quienes les enseña a ser mujeres fuertes y poderosas.

Joe Jonas y las duras comparaciones con La Roca

La Roca ha logrado ingeniárselas con sus hijas menores para divertirse con ellas mientras trabaja, lo que ha llevado a duras criticas hacia Joe Jones, quien recientemente anunció su separación con Sophie Turner.

Distintos rumores apuntan a que el cantante le pidió el divorcio a la actriz ante las ausencias que ella tiene como madre debido a su trabajo, lo que lo ha llevado a tener a sus hijos incluso hasta en sus conciertos.

Es por ello que muchos lo han criticado por “no ser buen padre” al no poder encargarse de sus hijos y culpar a su pareja. Es por ello que ahora que Dwayne ha colgado un video disfrutando de su paternidad no han dudado en pedirle a Joe que aprenda de él.

“Por si no lo sabías, soy 💯 M.A.N. 💪🏾 Sábado por la mañana ☕️☀️ trabajando en mi oficina ✍🏾 cuando los dos pequeños tornados 🌪️ rompen con “PAPI PODEMOS POR FAVOR PRESTARTE POR 2 MINUTOS”, “Seguro, pero no me pongas nada en la cara, tengo una reunión de ZOOM en 20 minutos”, “OK PAPI”. Tengo que ser un tonto para seguir cayendo en estas cosas una y otra vez 😂🙋🏽 ♂️🤦🏽 ♂️💀 Pero ese es nuestro trabajo como padres y hombres (y nosotros lo amamos 🥰🤣)”, fue su mensaje.

En su publicación se puede ver como le pintan una cara en la parte trasera de su cabeza rapada. Lo cual llenó de risas a sus seguidores, quienes elogiaron su labor como padre.

“Siempre saca tiempo para sus hijitas”, “Eres el papá más increíble”, “Aprende Joe Jonas, así se cuidan a los hijos”, han comentado.