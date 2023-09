Juan Pablo Medina confiesa padecer del síndrome del miembro fantasma, ¿qué significa?

Juan Pablo Medina ha sido uno de esos actores más queridos del espectáculo mexicano por su talento y gran carisma. Muchos lo recuerdan por series como Soy tu fan y La casa de las flores pero hoy ha estado más presente que nunca en la mente de todos por las lecciones de fortaleza que ha dado.

En 2021, el actor fue hospitalizado de emergencia a causa de una trombosis venosa que puso su vida en riesgo. Según los informes, había presentado malestares durante la filmación de una serie por lo que tuvo que ser ingresado al Hospital Ángeles del Pedregal. Su salud se agravó durante su estancia por lo que permaneció en terapia intensiva, donde los médicos decidieron que tenían que amputarle la pierna para salvarle la vida.

View this post on Instagram

Tras la intervención, Medina decidió mantenerse alejado del ojo público hasta que en 2022 reapareció para ofrecer una entrevista exclusiva a la revista GQ, donde aseguró que no se daría por vencido.

El diagnóstico del actor fue complicado y perder una extremidad siempre es un gran impacto sin embargo, él fue aprendiendo poco a poco a aceptar su nueva vida.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado”, aseveró a GQ.