El indignante apodo de Camila Parker a Meghan Markle pese a que ella fue la “amante” de Carlos

Meghan Markle se convirtió en la peor enemiga de la realeza británica luego que expusiera lo que vivió siendo parte de la monarquía tras renunciar junto a su esposo, el príncipe Harry, a sus títulos reales.

Aunque una de las mujeres con las que mantuvo un constante roce fue con Kate Middleton, al parecer Camila Parker, la ahora reina consorte no se quedaba atrás y hay quienes aseguran que desde que la ex actriz se convirtió en novia de Harry no le habría caído bien.

Fue en el 2020 cuando los Duques de Sussex se alejaron de la Familia Real asegurando que Meghan fue discriminada por varios miembros y ante el acoso al que fueron sometidos por la prensa británica.

Este fue el apodo que Camila le tendría a Meghan Markle

Camila Parker se convirtió en la madrastra del príncipe Harry y del príncipe William cuando ellos eran unos adolescentes tras la muerte de su madre, la princesa Diana. La ahora reina consorte fue la amante de su padre el Rey Carlos III por lo que ellos no querían que se casarán, pero pese a su pedido el monarca logró llegar al altar con la mujer con la que engañaba a Lady Di.

Sin embargo, con el paso de los años lograron entablar una buena relación familiar, pero la llegada de Meghan Markle a la familia puso fin a la relación de Harry con su familia, pues él temía que le sucediera lo mismo que a su madre, quien murió en un accidente de tránsito mientras era perseguida por la prensa.

Ante la mala relación de Markle con la realeza se ha conocido el presunto apodo que Camila le puso a la exduquesa apodándola como “la descarada”, según el Rebel Prince: ThePower, Passion and Distances Of Prince Charles, del escritor Tom Bower.

El supuesto apodo hace referencia a las actitudes de Meghan y el príncipe Harry tras el famoso Megxit, pues la describen como una mujer audaz, coqueta e intrigante tras desafiar a la corona británica.

Según el autor a Parker no le gustaba que Harry se involucrara con una actriz, pero también habría realizado comentarios racistas por su color de piel, lo que generó tensión entre ellas.

Ninguna de las dos llegaron a mostrarse cercanas en ninguno de los eventos de la monarquía.