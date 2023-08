Ruptura de Meghan Markle y el príncipe Harry estaría afectando a sus hijos por este motivo

El príncipe Harry y Meghan Markle siguen sin aclarar los rumores que han surgido sobre una presunta crisis matrimonial que enfrentan la cual los estaría arrojando a un inminente divorcio, según los medios británicos.

A más de un año de haber abandonado el Reino Unido para hacer una nueva vida en Montecito, California, el cambio para los exduques de Sussex ha sido bastante fuerte, pues pese a sus intentos de pasar desapercibidos se ha sumado más odio y rechazo por exponer a la realeza.

La situación a empeorado no solo en lo personal, sino también en lo profesional ante la cancelación que han tenido en la industria del espectáculo, además, de los malos comentarios que han realizado algunos famosos en su contra.

Hijos de Harry y Meghan Markle quedan en el medio de su disputa

Meghan y el hijo menor del Rey Carlos III se han mostrado distantes al evitar las apariciones juntos. Recientemente el viajo a Asia, mientras que Meghan se quedó en Estados Unidos y tuvo distintos planes con sus amigas.

La exactriz fue al cine a ver Barbie, a un concierto de Taylor Swift y se le vio paseando por Montecito en varias oportunidades, sin su anillo de compromiso. Al parecer, ambos comienzan a hacer sus agendas por separado.

Por si fuera poco, se especula que la duquesa y el duque de Sussex se quedan en diferentes lugares para tener sus espacios mientras buscan una salida a su crisis.

Sin embargo, la experta en realeza Lady Colin Campbell expresó su preocupación por los niños a través de la revista OK.

“No se puede criar a los niños divorciados de la realidad y del mundo”, dijo Lady Colin Campbell quien calificó el matrimonio como “problemático”.

Además, asegura que cuenta con “fuentes confiables” que afirman que “Harry llamó a los abogados hace algunos meses”.

En cuanto a la tenencia legal de Archie y Lilibet, el hijo de Lady Di no parece “en una muy buena posición en términos de preservar su posición, especialmente en términos de custodia de los niños. Pero no lo sé, no sé si ha llegado a esa etapa todavía”.

Harry y Meghan desean dos mundos diferentes y hay quienes critican que él le este privando a sus hijos de comprender su posible futuro de servicio público en Gran Bretaña.