Influencer organiza fiesta de divorcio e invita a las mujeres a dejar de pensar que es un fracaso

No importa cuáles sean las circunstancias, un divorcio siempre será algo difícil de afrontar. Es un proceso lleno de estigmas que hacen que haya ira, dolor, confusión, tristeza e incluso la sensación de que una ha fallado.

Algunas mujeres terminan convencidas de que todo es su culpa y que no volverán a encontrar el amor. Sin embargo, debes quitarte de la cabeza que un divorcio es un fracaso y que estarás condenada a una vida en soledad o en la que nunca podrás sentirte plena.

Un divorcio siempre será mejor cuando ya no hay solución para ciertos conflictos en pareja, cuando ya no eres feliz o cuando estás inmersa en un ciclo de violencia que te afecta emocional y físicamente y que de paso, se lleva a tus hijos.

Influencer organiza fiesta de divorcio y lanza poderoso recordatorio

Luz Carreiro, influencer que se ha vuelto popular en TikTok por sus anécdotas de viaje así como por compartir sus experiencias como madre soltera, compartió la noticia de que oficialmente estaba divorciada.

Esto quizá podrá sonar a cualquier cosa sin embargo, al compartir lo difícil que fue su vida en pareja, separarse y finalmente obtener el divorcio, muchas mujeres se sintieron identificadas y la siguieron en su proceso.

Luz Carreiro Fiesta de divorcio (Instagram)

Cuando la creadora de contenido se casó con su ex pareja, de nacionalidad estadounidense, este ejercía violencia psicológica contra ella, la difamaba, la amenazaba con quitarle a la hija que tuvieron en común, la menospreciaba y la chantajeaba diciéndole que se quitaría la vida.

Por si fuera poco, Luz estaba sola, lejos de casa por lo que el proceso para regresar a México y llevarse a su hija se volvió más complicado. Fue un año y medio de proceso pero finalmente cerró una parte de ese tormentoso capítulo en su vida pues aún le falta solucionar la custodia de su hija de 2 años. Por ello, no es extraño que la influencer tomara la decisión de celebrar que oficialmente está divorciada.

Fue a través de un video que Luz compartió su festejo, en el que optó por un vestido negro con un velo, como símbilo de “el funeral” de su matrimonio. “Ésta es tu señal para que festejes tu divorcio”, escribió.

Tal vez quisiste separarte durante años y estás en modo de celebración porque finalmente lo lograste. Quizá aún estás procesando tus emociones pero de cualquier manera, una fiesta de divorcio puede ayudarte a pasar una nueva página.

Luz Carreiro Fiesta de divorcio (Instagram)

“Habiendo vivido la experiencia digo, sí aplica. Hace que el proceso de darle fin a un matrimonio sea incluso más sano. Dejas ir y lo ves como un logro en vez de estar llorando porque sientes que acabas de pasar un fracaso y bueno, ya si lo exageramos creo que si esto de las fiestas de divorcio se ponen de moda, más mujeres se animarían a salir de situaciones tóxicas y de violencia porque sentirían que están logrando algo en lugar de estar fracasando”, comentó Luz.

“Muchas gracias a todas las que se alegraron conmigo, a todas las que saben este sentimiento de venir de un divorcio tan caótico, tan lento, tan atorado, tan gastado economicamente y que por fin ya logremos dar fin. También a todas las chicas que está en este proceso les envío mucha fuerza, mucha paciencia, mucha paz. Efectivamente esto no significa que ya tengo la custodia de Gaia, no significa que ya pueda viajar fuera del país con ella pero por lo menos es una batalla de dos ganada, es una batalla que por lo menos a mí me da muchísima tranquilidad”, expresó en un video.