¿Erik Rubín engañó a Andrea Legarreta? Señalan a esta conductora de ser la tercera en discordia

Andrea Legarreta y Erik Rubín impactaron a sus seguidores el pasado mes de febrero cuando anunciaron que habían decidido separarse tras tener más de dos décadas casados y dos hijas juntos.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la expareja reveló que su separación se daba en buenos términos por el bienestar de su familia y la decisión estaba tomada desde 2022.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado…”, explicaron ambas estrellas en el texto. “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas”.

Asimismo, aclararon que no hubo terceros en discordia en la ruptura de su largo matrimonio: “No es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”.

Sin embargo, de acuerdo al programa Chisme No Like, esto no sería cierto y la razón de su ruptura habría sido la supuesta infidelidad del exTimbiriche con una famosa conductora de televisión mexicana.

¿Quién es la host con la que Erik Rubín habría engañado a Andrea Legarreta?

Durante la transmisión del show este 6 de septiembre, Elisa Beristáin y Javier Ceriani aseguraron que Erik Rubín presuntamente habría engañado a Andrea Legarreta con la presentadora Mónica Noguera.

De acuerdo a los periodistas, la exconductora del programa De primera mano y el cantante presuntamente se conocieron en el gimnasio que Legarreta y Rubín abrieron juntos: Commando Studio.

“En este lugar que con tanto cariño Andrea había construido junto al padre de sus hijas fue donde él, sin respetar que también la dueña era su esposa, conoció a esta persona”, dijo Beristáin, según Radio Fórmula.

Además, la host sostuvo que el supuesto idilio entre ambos comenzó en este gimnasio y “según lo que entendemos continua en romance”. También afirmó que incluso habrían viajado a Tulum.

“Mónica Noguera sería la mujer que sabiendo que él es casado, en ese gimnasio se dio el flechazo y esto los habría llevado a tener una relación desde el 2022″, apuntó.

Ceriani, por otro lado, agregó que Noguera tiene un noviazgo inestable con un francés y sería durante una de las veces que terminó su relación amorosa que se habría involucrado con Rubín.

El comunicador argentino aparte comentó que la presentadora de Hoy se habría enterado de todo en su viaje familiar a Japón por el cumpleaños de su hija menor, Nina, en enero pasado.

“¿Saben dónde se enteró? Cuando ellos viajan a Asia, en Japón. Ella le descubre unos mensajes de texto a Erik Rubín con Mónica Noguera en el celular”, aseveró.

Por último, detalló que intentó comunicarse con Noguera para hablar al respecto, pero no respondió a sus preguntas sobre Rubín. Solo le habría dicho estar celebrando su aniversario con Julien Leoni.