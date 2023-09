¿A quién se parece más? Así es el debut en cine del guapo hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza

Bien dicen que los hijos siguen los pasos de sus padres y Nicolás Haza es prueba de ello, ya que al igual que sus padres Ludwika Paleta y Plutarco Haza, está formándose como actor.

El joven ha aparecido en diferentes series y ahora debuta en la película Héroes, que llegará al cine este 7 de septiembre, y donde actúa al lado de su padre Plutarco.

Desde que Nicolás egresó de la carrera de cinematografía ha probado suerte en el mundo de la actuación y también en el mundo de la música, siempre apoyado por sus famosos padres.

Así es el debut en cine del guapo hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza

Este martes 5 de septiembre, Nicolás Haza llegó a la presentación de la cinta Héroes en el Castillo de Chapultepec, donde desfiló por la alfombra junto a su padre Plutarco Haza.

El hijo de Ludwika Paleta, quien encanta con su belleza y guapura, interpreta al Sargento Thadeus Smith en la película que llegará al cine este 7 de septiembre. “Smith, es sumamente 🇺🇸 patriota y entregado a su país, cree que es un héroe y para lograrlo, quiere acabar con todo a su paso; olvidando toda compasión y humanidad. Forma parte de los enemigos en #HéroesLaPelícula 🎬”, se lee sobre la descripción de su personaje.

El joven, quien llevó un look ‘total black’ con camiseta, pantalón y chaqueta de cuero negra, se mostró muy emocionado de debutar en el cine, y es un sueño tanto para él como para su padre actuar juntos en esta película.

“Yo estudié producción y dirección, luego me aventé a la música, poco a poco fui incorporando la actuación dentro de mi carrera. Más bien lo que he intentado hacer es volverme un artista 360°”, dijo el joven en la presentación en una entrevista para el Programa Hoy.

Por su parte, su padre Plutarco también se mostró muy feliz de poder compartir pantalla con su hijo.

“Estoy muy contento de estar en un proyecto al lado de Nicolás, aunque no me toca compartir escena con él, realmente me siento muy orgulloso de lo que ha logrado y además de yo poder participar en un proyecto tan importante”, dijo el actor.

Muchos aseguran que el joven se parece más a su madre, mientras que otros dicen que es la copia de su padre, lo cierto es que a sus 23 años encanta con su galanura y también con su talento y sus padres están muy orgullosos de él.

Además, también participó en la película Después, que aún no ha sido estrenada, junto a su madre, Ludwika Paleta, y en este caso interpretaron los roles de la vida real, madre e hijo.

“Sí, juntos es el primer trabajo que realizamos y estuvo muy padre, porque justamente nos tocó ser madre e hijo y la química en la vida real le convidó a la ficción y viceversa, eso para nosotros estuvo bien padre”, dijo el año pasado.