Daniela Luján tiene a su clon y es una famosa actriz de Hollywood, ¿de quién se trata?

La actriz Daniela Luján sorprendió a sus seguidores con unas espectaculares fotos que deja ver toda su sensualidad, por lo que los elogios le llovieron. Son siete imágenes con la que paralizó a su 1,6 millón de seguidores en Instagram durante el fin de semana. Ella misma las catalogó como sus momentos más sexys.

“Es de esas épocas en las que me veo, así de producida, en cara lavada y digo ‘pff, me amo’ 🥰 ojalá ya me dure para siempre esta sensación jaja”, escribió junto a las fotos que quedaron grabadas para una edición especial que tendrán el periódico El Heraldo.

A la también actriz Violeta Isfel le encantó esta etapa de Daniela, 35 años, y así se lo hizo saber: “Eres mega hermosa”, pero ella no fue la única, pues sus fanáticos le comentaron: “Es que eres lo más 🔥 ojalá te vieras con los ojos que te vemos los que te admiramos y seguimos, eres una chingona”, “La más top !Qué guapísima!” y “Es que este nuevo look me encanta y se nota que es por dentro y por fuera”.

Algunos fans coincidieron en algo: definitivamente Daniela tiene su clon en Hollywood. Se trata de la actriz Dakota Johnson de 33 años. En la primera imagen, Luján luce un blazer azul eléctrico y una melana castaña oscura con un flequillo que remonta el gran éxito de Jhonson cuando interpretó a Anastasia Steele, en sensual película “Las 50 sombras de Grey”.

“Con ese flequillo te miras super woooowww... Así te pareces mucho a Dakota Johnson en su papel de Anastasia en 50 sombras de Grey”, le escribió una seguidora. No es la primera vez que la actriz tiene “su doble”, pues también afirmaron que Alexa Archundia, quien pertenece a la nueva generación de estrellas del espectáculo.

Lee también: Daniela Lujan nos recuerda que la maternidad no es para todas y eso no nos hace menos mujer

En esta oportunidad no fue por el estilo de su cabello, sino por la forma de su rostro y las cejas lo que las hace tan parecida. Archundia tiene 26 años y ha participado en producciones como “El señor de los cielos”, “Como dice el dicho” y “Mujeres asesinas”.

A inicios de este año, Daniela reveló que padece de depresión funcional, algo que lo mantuvo secreto incluso para su familia y con lo que luchó en silencio. Fue durante su programa “Envinadas” que dijo este momento tan abrumador de su vida. Confesó que llegó a negociar el día de su muerte.

En junio, entre llanto, contó todo lo que le ha costado bajar de peso, por tal motivo compartir estas imágenes con un poderoso mensaje de autoestima, es un gran mérito para quien la luchado fuertemente con sus demonios para calar en el mundo del entretenimiento desde niña, pues sus “kilos de más” le trajo muchos problemas en su vida personal y laboral.