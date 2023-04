Daniela Lujan nos recuerda que la maternidad no es para todas y eso no nos hace menos mujer

Son muchas las mujeres que se han visto presionada a cierta edad por no tener hijos, mientras que otras se han ido despojando de estas creencias y van remarcando que no necesitan ser madres apra sentirme más mujere o realizadas. Así lo ha demostrado Daniela Lujan.

La actriz conversó sobre lo que desea para un futuro y estpa clara que ser madre no es lo de ella, lejos de reprochar a quienes deciden serlo, remarcó que cada mujer desea lo que relamente le conviene, como lo ha hecho a ella con el tema de tener hijos.

Durante entrevista para el programa De primera mano, detalló las razones que la han llevado a tomar esa decisión.

Daniela Lujan y sus razones para no ser madre

A sus 35 años, Daniela ha visto como su vida personal y profesional comienzan a tener el rumbo que deseaba y aunque a muchas mujeres les hace ilusión tener hijos y no seguir esperando el paso de los años, ella no está preparada tanto emocional como psicológicamente para enfrentar la responsabilidad que conlleva tener un niño.

“Sigo muy clara con eso, yo no quiero tener hijos, no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico ni tampoco tengo ese instinto maternal que de pronto nos surge”, sostuvo.

Actualmente, Lujan es novia de Mario Alberto Monroy quien es padre de una niña, pero con quien ella no desarrolla el rol del madre al no ser su responsabilidad, situación que no ha afectado para nada su romance.

Te recomendamos: Daniela Luján muestra 5 looks elegantes y modernos para deslumbrar este verano

“Creo que se necesita vocación y creo que también hay un momento en que te lo tienes que cuestionar siendo mujer o siendo hombre, si quieres, si puedes, si tienes con qué y con qué emocionalmente y psicológicamente… Y pues yo me lo cuestioné y decidí que no, aunque tengo de aquí a mi menopausia para arrepentirme”, sostuvo.

Para Lujan no hay presión social que valga, pues para ella está primero su deseo como persona individual, por lo que ser madre no la hace sentir ni menos ni más mujer. De esta manera, deja un claro mensaje a todas aquellas mujerees que han sido duramente señaladas por llegar a los 30 y tanto sin convertirse en madres.