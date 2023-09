Nicola Porcella y la crisis que lo llevó a intentar quitarse la vida

Nicola Porcella regaló distintos momentos de risas durante los 71 días que estuvo dentro de La Casa de los Famosos, reality al que logró llegar de segundo finalista, gracias a su personalidad. Junto a Wendy Guevara se encargó de crear contenido, ante la buena relación que mostraron.

Sin embargo, antes de alcanzar la fama en México vivió duros momentos, producto de los problemas de salud mental que padece desde hace unos años, de los cuales habló dentro de la casa.

En varias oportunidades quedaron registrados los momentos en los que se tomaba su medicación para mantener controlado su Trastorno límite de la personalidad, el cual le genera cambios extremos de ánimo, ansiedad y dificultades para lidiar con las emociones.

Nicola Porcella habló del día que intentó quitarse la vida

Durante entrevista con Yordi Rosado, Nicola Porcella habló sobre la relación que tuvo con Angie Arizaga y el momento en el que un amigo de su entonces novia filtró una supuesta llamada en la que quien era su pareja aseguraba que había sido agredida por el modelo.

Los haters no se hicieron esperar, por lo que el modelo recibió cientos de criticas y mensajes de odio y pese a que la acusación era falsa, intentó quitarse la vida.

“Hubo un día que dije ya no aguanto más, comencé a hacer mi día, agarré 30 pastillas, me las tomé. Había fallecido mi nonna (su abuela) y yo no me acuerdo, pero dice mi mamá que yo bajé y le dije: ‘dice mi nonna que revises mi cuarto’ y me caigo dormido, ahí vio las pastillas, llama a la ambulancia, me hacen la limpieza y estuve como tres días en la clínica”, contó.

Tras aquel episodio le hicieron distintos estudios y descubrieron que tenía TLP (Trastorno Límite de la Personalidad o también llamado Borderline), así como depresión.

“Empieza la terapia, me comienzan a hacer un montón de exámenes, análisis y dan con que tengo TLP, rasgos muy fuertes de depresión y ansiedad”, agregó.

Ante la dura situación que le tocó vivir, mencionó que las personas no mide el el daño que pueden causar las criticas y a él lo llevaron al borde de la muerte.

“Ya era demasiado, a veces la gente no entiende todo el daño que te pueden hacer. Yo creo que a mí me pisaron mucho, sin victimizarme, a veces te ponen acá para hundirte y era tanto el ataque, era ver insulto tras insulto”, puntualizó.