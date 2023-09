¡Dijo su verdad! Esposa de Lefty SM compartió desgarrador mensaje tras la muerte del rapero

No solo la escena del rap, sino toda la música quedó conmocionada por la dolorosa pérdida de Juan Carlos Sauceda mejor conocido como ‘Lefty SM’, luego de que fuera asesinado en su vivienda ubicada en Zapopan, Jalisco.

La madrugada del domingo 3 de septiembre se dio a conocer la lamentable muerte del rapero de 31 años, originario de San Luis Río Colorado, Sonora, luego de que tres presuntos agresores se adentraran en su domicilio y fuera baleado frente a su esposa y sus dos hijas.

En los primeros reportes se menciona que el rapero había sido víctima de robo, pero esto ya fue desmentido por su esposa Eza Mary, quien reveló que el móvil del delito, fue por ‘envidia’ y no por un asalto, asegurando que los agresores iban directamente por ‘Lefty SM’.

La disquera con la que trabaja el rapero sonorense publicó un comunicado donde se leía: “Estimados amigos y familia Alzada, con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda [...] Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”. Esto sin publicar más detalles de la causa de la muerte de Juan Carlos Saucedo.

Comunicado de la Disquera Instagram: @alzadaoficial (Instagram: @alzadaoficial)

Eza Mary compartió un desgarrador mensaje tras la muerte de Lefty SM

Pocas horas después de que se diera a conocer la lamentable noticia, Eza Mary, compartió un contundente y desgarrador mensaje a través de sus redes sociales, donde reveló la causa de la muerte de su esposo y describió la pesadilla que vivió durante ese momento, junto a sus hijas en su hogar donde la seguridad del fraccionamiento fue burlada.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”.

Eza Mary esposa del rapero Lifty SM Facebook: Eza Mary (Facebook: Eza Mary)

A este mensaje, sumó otro, donde contó la verdad de lo que vivió en ese momento junto a su familia:

“No sé por qué ponen que fue asalto cuando en realidad te fueron a matar [...] Trabajaste mucho por cumplir tu sueño, estabas tan emocionado por ‘Mi México Remix’ y sobre todo por tu disco que ya habías terminado y tú nunca abriste la puerta ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones tú no andabas metido en nada y mucho menos andabas de busca pleitos siempre viendo lo mejor para mí y tus hijas y te mataron [...] si supieran lo que el trabajo y batalló por cumplir su sueño y ustedes le cortaron las alas a mi amor.

Eza Mary esposa de Lefty SM Facebook: Eza Mary (Facebook: Eza Mary)

María Isabel ‘Eza Mary’ contó cómo vivió el asesinato de Lefty SM

La esposa del rapero, Eza Mary, fue testigo del crimen cometido hacia Lefty SM, cuando tres sujetos ingresaron al residencial ‘La Cima’ abordo de un vehículo blanco la noche del 2 de septiembre, al principio la intención fue secuestrar al rapero, pero al no lograrlo, le dispararon en la pierna y el abdomen.

María Isabel ‘Eza Mary’ intentó auxiliar a su esposo, llevándolo a un Centro de Médico de la zona, (Hospital Real San José), pero no tuvo éxito, pues murió pocas horas después de haber llegado al lugar.

Lefty SM junto a su esposa Eza Mary Instagram: @ezamary_ (Instagram: @ezamary_)

Desde este mensaje, la esposa no ha dado más declaraciones al respecto, pero sí enfatizó que Juan Carlos Saucedo no estaba metido en cosas turbias.

La última vez que Lefty SM dio un show, fue el pasado viernes en el Teatro Metropolitan junto a MC Davo. El rapero también hizo importantes colaboraciones con Tabernario, Ñengo, El Quetzal, Santa RM, El Komander, Uziel Payan, McKlopedia, Yoss Bones y Santa Fe Klan, con quien alcanzó la fama junto a su tema ‘Por Mi México’.