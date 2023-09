Tras fallecer Silvina Luna, el médico que le realizó una mala cirugía sigue libre: esto se sabe

La actriz y modelo argentina Silvina Luna falleció a los 43 años tras una larga batalla contra una insuficiencia renal aguda provocada por mala praxis en una operación estética a la que se sometió en 2011.

Llevaba 80 días ingresada en un hospital de Buenos Aires debido a los graves problemas de salud que arrastraba desde hace años y que se agudizaron en los últimos meses.

El responsable de realizar aquella cirugía en 2011 es el docto Anibal Lotocki, conocido como “Doctor Muerte” por múltiples casos en su historial por los que ha sido señalado.

De acuerdo con los informes recopilados en el diario argentino La Nación, en aquel entonces le aplicó metacrilato y otras sustancias no identificadas que acabaron causándole cálculos renales.

Silvina comenzó a presentar problemas en los riñones al punto de tener que anotarse en una lista de espera para un trasplante. Por lo mismo, en los últimos meses tenía que someterse a sesiones de diálisis tres veces a la semana. En junio tuvo una recaída durante una de las sesiones, lo que la llevó a ser internada de urgencia.

Su última publicación en redes sociales data del 5 de junio, cuando reportó que se encontraba internada y aunque aseguró que “pronto se iría acasa”, la también presentadora de televisión nunca pudo recuperarse.

Luna se ganó el cariño de la audiencia por su participación en reality shows como El Gran Hermano Argentina y más recientemente Hotel de los Famosos. Asimismo apareció en producciones como Los Roldán, Casados con hijos, Gladiadores de Pompeya, Amor en Custodia, entre otros.

Una de las últimas entrevistas que brindó la modelo fue en LAM (América) donde conversó con el condutor Ángel De Brito sobre cómo la operación de Lotocki le cambió la vida por completo.

“Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, señaló Luna, visiblemente consternada.

La actriz, que desde entonces vivió sometida a diversos tratamientos para recuperar su salud, confesó que aunque había días en los que “no podía más”, siempre mantuvo la fe.

“Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante.”.