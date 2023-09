“Es y será el gran amor de mi vida”: Humberto Zurita habló de Christian Bach y conmueve a todos

Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019 dejando un profundo vacío en Humberto Zurita, con quien compartió 34 años de su vida y tuvo dos hijos: Sebastián y Emiliano.

La famosa luchó contra el cáncer, pero finalmente falleció por problemas en las vías respiratorias derivados de su condición de salud, situación que manejaron en la mayor privacidad por petición de la protagonista de telenovelas.

“La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella, porque así lo quiso ella, es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queramos secrecía”. — Christian Zurita.

Desde entonces su círculo cercano se ha mostrado muy reservado, por lo que las recientes declaraciones de quien fue su gran amor ha llamado la atención de todos.

Esto fue lo que dijo Humberto Zurita sobre Christian Bach

“Me enamoró, nos enamoramos, nos casamos, bueno, vivimos primero tres años juntos, luego decidimos tener hijos, nos casamos y duramos casados 34 años”, empezó a relatar el mexicano sobre la artista, conforme con una charla citada por Hola.

En ella, la recordó con mucho cariño y le dio un lugar importantísimo en su historia, pese a los años que han pasado tras su muerte y que ahora tiene una nueva relación con Stephanie Salas.

“Fuimos un éxito como empresarios, como productores, como amigos, como amantes, como padres, todo. Christian era una gran, gran mujer que a mí me enseñó muchas cosas, lo he dicho, la vida sin amor no vale la pena”, agregó.

“Fue y será el amor de mi vida y eso no quita también, porque ahí va a venir la pregunta, sí puedo tener otro amor. Es y será el amor de mi vida, pero hoy estoy viviendo una etapa muy padre, muy bonita”, — dijo el histrión de 68 años sobre su nuevo romance.

La pérdida de su esposa no fue una limitante para volver a abrir su corazón, pues sabe que lo que ella hubiese querido es que fuese nuevamente feliz, al lado de otra persona en todo lo que le quedaba por vivir.

“No es que yo me diera un tiempo, yo empecé a vivir lo que sentí que tenía qué vivir conmigo, empecé a tener de pronto una relación con mi amiga”, señaló, respetando la etapa que pasó en su vida, pero agradeciendo volver a sonreír con alguien más.