La película australiana basada en un crimen real: tardó 8 años en resolverse

Excelentes actuaciones, cinematografía, música y atmósfera general son la clave para mantenerte sin pestañear con esta cinta de suspenso y crimen real.

Se trata de ‘El extraño’, cinta australiana que ha sido aclamada en la plataforma de Netflix desde su estreno en 2022 y que ahora vuelve a cobrar fuerza entre quienes recién la están descubriendo.

La cinta dirigida por Thomas M. Wright, se estrenó en Cannes de ese año y si bien no tuvo mayor promoción ni fanfarria, llegó a colarse en los primeros puestos de la plataforma. Está protagonizada por Joel Edgerton, Sean Harris y Jada Alberts.

¿De qué trata la película ‘El extraño’?

“Un policía encubierto establece una intensa conexión con un sospechoso de asesinato, mientras intenta ganarse su confianza y lograr una confesión”, reza la sinopsis de Netflix.

The Stranger se centra en el dúo formado por Mark (Joel Edgerton) y Henry (Sean Harris) quienes se acaban de conocer. Ambos parecen ser completos extraños y comienzan a involucrarse en negocios potencialmente ilícitos. Pronto, un Henry cauteloso comienza a confiar en Mark y se abre a él.

Es entonces cuando descubrimos que Mark en realidad, es un policía encubierto que intenta obtener información de Henry, quien se cree que está detrás de un asesinato sin resolver que ocurrió hace muchos años.

El crímen real en el que se basa The Stranger

The Stranger es un relato ficticio basado en un crimen real que sucedió en Sunshine Coast de Queensland y que tomó 8 años resolverse.

Los hechos ocurrieron en 2003, cuando Daniel Morcombe, de 13 años, fue secuestrado en dicha región mientras se dirigía a comprar regalos de Navidad para su familia en un centro comercial local. Posteriormente fue asesinado. Ocho años después, su asesino, el ya identificado pedófilo Brett Peter Cowan, fue finalmente arrestado y acusado.

La película está basada en el libro de la reportera criminal Kate Kyriacou The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe’s Killer. El libro detalla el plan encubierto que finalmente condujo a una confesión grabada en secreto por parte de Cowan. Días después de la confesión y arresto, las autoridades finalmente encontraron los restos del pequeño.

The Stranger cambia los nombres de los involucrados en el caso Morcombe, pero se apega a muchos detalles en cuanto la edad de la víctima y la forma en la que fue secuestrada. Eso sí, la película se centra más en la operación encubierta que en el horrible crimen en sí.

La polémica detrás de la cinta

La película tiene un 94% en Rotten Tomatoes pero como se ha visto con Dahmer, otro título de Netflix sobre crímenes reales, relatos tan sombríos pueden renovar el trauma de las víctimas. Los padres de Morcombe, Denise y Bruce, han criticado duramente a The Stranger.

“La película The Stranger no cuenta con el apoyo de la familia Morcombe. Los individuos que ganan dinero con un crimen atroz son parásitos... Consideramos que la realización de la película es moralmente corrupta y cruel”, señalaron en un comunicado tras el estreno.