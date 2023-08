Las 5 mini series de Netflix mejor calificadas: las terminas en un día

Con un extenso catálogo que comprende contenido original y adquirido, Netflix ha sabido mantener a su audiencia en medio de tantas ofertas de plataformas de streaming. Desde doramas de acción, suspenso y romance que muestran la cultura asiática, hasta las series más comerciales como Bridgerton, Stranger Things, The Witcher, Sex Education y You por las que los fans esperan años a nuevas temporadas, las opciones en Netflix parecen ilimitadas.

Con el ritmo tan acelerado de vida que llevamos, consumir series se puede volver complicado y es gracias a las mini series que podemos hacer maratones sin tener que invertir tanto tiempo. Aquí te dejamos algunas de las mini series mejor rankeadas en la plataforma.

Un cuento perfecto

Un cuento perfecto Una de las mini series más exitosas (Netflix)

Sinópsis: “Margot huye de su propia boda y se siente a la deriva. Lo que no sabe es que David y su encantador caos pueden ayudarla a encontrar el camino”.

Protagonistas: Anna Castillo,Álvaro Mel,Ana Belén

Ideal para quienes buscan una comedia romántica tranquila y bonita. Tan sólo tiene 5 capítulos y si bien sigue la fórmula de dos personas de diferentes orígenes que por azares del destino se encuentran, se enamoran y se enfrentan a los altibajos del amor aprendiendo grandes lecciones en el camino, se ha mantenido en el Top 10 de Netflix varias semanas.

Margot y David vienen de mundos diferentes. Mientras que ella es heredera de un imperio hotelero, él tiene que lidiar con tres trabajos para llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que solo ellos dos pueden ayudarse mutuamente a recuperar el amor de sus vidas.

Las cosas por limpiar

Serie Una de las mini series más aclamadas (Netflix)

Sinópsis: “Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija”.

Protagonistas: Margaret Qualley,Andie MacDowell,Nick Robinson

Esta mini serie tiene una calificación del 94% en Rotten Tomatoes y es una convincente historia de la vida real. Está protagonizada por Margaret Qualley como Alex Russell, una madre soltera decidida a dejar una relación emocionalmente abusiva, sin importar lo difícil que pueda ser hacerlo sola con su pequeña hija. Su madre en la vida real, la actriz Andie MacDowell, interpreta a su madre en el programa, lo que le añade otra capa de profundidad a su complicada relación en pantalla.

Unorthodox

Poco ortodoxa Una serie que te adentrará a otras formas de pensamiento (Netflix)

Sinópsis: “Criada en el jasidismo, presa en un matrimonio convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa... hasta que la alcanza su pasado”.

Protagonistas: Shira Haas,Amit Rahav,Jeff Wilbusch

Esty (Shira Haas, “Shtisel”) tiene 19 años y está atrapada en un matrimonio concertado infeliz, atada a las tradiciones de su religión. Un día, con dinero en efectivo y algunos papeles escondidos en su cintura, rompe esa barrera y toma un avión hacia Berlín sola, buscando a la madre que huyó de los Satmar y a su marido alcohólico cuando Esty era una niña.

Quién es Erin Carter?

Serie Creado por el dos veces nominado al BAFTA, Jack Lothian (Netflix)

Sinópsis: “Una mujer inglesa lleva una vida apacible en Barcelona hasta que un robo a mano armada en un supermercado termina exponiendo su pasado secreto... y violento”.

Protagonistas: Evin Ahmad,Sean Teale,Denise Gough

Una de las series más nuevas de Netflix que ya está acaparando los primeros lugares. Cinco años después de abandonar Inglaterra con su hija Harper, Erin trabaja como profesora sustituta en un exclusivo colegio internacional de Barcelona, donde Harper es alumna. Después de que Erin derrota valientemente a unos ladrones armados en un supermercado, la gente empieza a hacer . Erin parece hábil en la lucha (demasiado hábil para ser una simple profesora) y las cosas dan un giro de 180 grados cuando uno de los pistoleros que deja en estado crítico la reconoce. ¿Quién es Erin Carter en realidad?

Maniac

Maniac Una mini serie que ha sido alabada por su originalidad (Netflix)

Sinópsis: “Dos extraños enmarañados hacen clic (y crac) durante un ensayo clínico supervisado por un doctor que aún no resolvió la relación con su madre y una computadora intensa”

Protagonistas: Emma Stone,Jonah Hill,Justin Theroux

Una de las series aclamadas por su originalidad e ingenio. Esta mini serie es protagonizada por Emma Stone (La La Land) y Jonah Hill (Moneyball) y sigue a Annie Landsberg y Owen Milgram, dos extraños, mientras participan en un ensayo farmacéutico alucinante. Ambos se mantienen “sedados” con fármacos que les permiten afrontar sus problemas más profundos.