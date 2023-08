Netflix: 3 k-dramas cuyos protagonistas son tan guapos que superan la trama

Netflix ha conquistado a la audiencia con las mejores series coreanas (mejor conocidos como k-dramas) en su catálogo. Y es que en la plataforma hay para todos los gustos, desde los que buscan acción y suspenso, hasta los que disfrutan de las comedias románticas y dramas históricos.

Por si fuera poco, los estrenos han sido cada vez más continuos por lo que siempre habrá algo nuevo que ver prácticamente al tiempo que se estrenan en Corea del Sur.

Eso sí, si algo destaca en todas las series coreanas, son sus impresionantes paisajes, vestuarios hermosos y protagonistas tan guapos que te roban el aliento.

Estos son algunos de los títulos que no sólo te engancharán con su trama sino por sus protagonistas.

Un amor predestinado

kdramas Esta serie coreana está ganando terreno en Netflix (Netflix)

¿De qué trata? “Víctima de siglos de maldición, un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance”, reza la sinópsis oficial de Netflix.

Protagonizado por la actriz Jo Bo-ah y el idol Rowoon, de la agrupación SF9, esta serie ofrece una historia de amor que mezcla drama, misterio y fantasía, llevándola a ser algo fuera de lo común.

Si bien apenas van dos episodios, si has estado siguiendo la serie es casi seguro que ya estés enganchada con ella, ansiosa de los siguientes episodios pues comienza con gran fuerza.

El protagonista: Cuando Rowoon no está haciendo gritar a sus fans junto al grupo de K-pop SF9, Kim Seok-woo, su nombre verdadero, hace magia en los sets de K-drama. No es extraño que se haya convertido en la razón principal para ver Destined With You.

Pocas celebridades en la industria del entretenimiento coreana pueden presumir de tener tantos intereses y habilidades como Rowoon. El cantante incluso ha demostrado tener un gran talento en la poesía, la cocina, la pintura, los deportes, el baile, el canto y la actuación. Esta versatilidad lo ha llevado a poder abarcar varios géneros: romance, melodrama, fantasía, ficción histórica y hasta obras de teatro.

Actualmente tiene 27 años y ha ganado reconocimiento por sus papeles en las series Extraordinary You (2019), She Would Never Know (2021), The King’s Affection (2021) y Tomorrow (2022).

What’s Wrong With Secretary Kim?

¿De qué trata? Cuando Lee Young-Joon, vicepresidente de una importante corporación, se entera de que su muy capaz secretaria Kim Mi-so renunciará después de nueve años, Young-Joon decide hacer lo que sea necesario para asegurarse de que ella permanezca a su lado.

El protagonista. Park Seo-joon es conocido por sus papeles protagónicos en la serie de televisión Kill Me, Heal Me (2015), She Was Pretty (2015), Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016-2017), Fight for My Way (2017), e Itaewon Class (2020). También ha aparecido en películas como Las crónicas del mal (2015), Midnight Runners (2017) y The Divine Fury (2019).

Propuesta laboral

propuesta laboral

¿De qué trata? “Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta”.

Shin Ha Ri acepta ir a una cita a ciegas organizada para su mejor amiga por su padre con el fin de espantar al posible candidato a marido con el que se encontrará. Lo que jamás se esperó era que la cita sería Kang Tae Moo, el apuesto director general de Go Food, la empresa en donde trabaja, por lo que todos sus planes se ven irremediablemente cancelados.

El protagonista. Ahn Hyo-seop o Paul Ahn, es un actor y cantante canadiense afincado en Corea del Sur. Obtuvo reconocimiento por sus papeles principales en los dramas coreanos Still 17 (2018), Abyss (2019), Dr. Romantic 2 (2020), Lovers of the Red Sky (2021), Business Proposal (2022) y Dr. Romantic 3 ( 2023).